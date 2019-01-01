Объявлена новая тройка участников «НАШЕСТВИЯ-2019»

Организаторы фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2019», до которого осталось чуть больше двух месяцев, обнародовали имена еще трех коллективов, заряженных на самые громкие выступления с Главной сцены. Ими стали группы Animal ДжаZ, Пилот и НАИВ.

«Мы возьмем за основу программу 2019 года, потому что в этом году все-таки празднуем 15-летие альбома "Рыба, крот и свинья". К этому празднованию вынудили нас исключительно поклонники. Плюс к этим песням будем играть всеми любимые и всеми ожидаемые боевики со всех пластинок, за все годы. Наверное, на "НАШЕСТВИИ" надо выходить с хитами, мы так считаем», — отметили музыканты группы «Пилот».

Бессменный фронтмен панк-ансамбля НАИВ, Александр «Чача» Иванов посоветовал гостям фестиваля приобщиться к новому творчеству коллектива, чтобы выйти на поле, зная материал.

«Первый раз мы сыграли на "Главном приключении года" в 2000 году. Я смутно помню это выступление, потому что это было практически в прошлом веке. Помню, что все волновались. Эта была первая попытка на таком большом поле сыграть такое вот мероприятие. До этого "НАШЕСТВИЕ" проходило в форме концерта в "Горбушке". И поэтому, это первое большое выступление было тревожным и для организаторов, и для участников. В этом году НАИВ планирует сыграть на "НАШЕСТВИИ" свой небольшой сет. Мы уделим основное внимание новым песням, с новой пластинки. Так что тому, кто их не слышал, пора задуматься: а не стоит ли подготовиться к фестивалю и прийти на поле, зная материал, сделать домашнюю работу?», — сказал музыкант.