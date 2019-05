Объявлена новая тройка участников «НАШЕСТВИЯ-2019»

Напомним, что в «НАШЕСТВИИ» в 2019 году участвуют: ДДТ, Мумий Тролль, Би-2, Аквариум, Гарик Сукачёв, Алиса, Сплин, Вячеслав Бутусов, Пикник, Ночные Снайперы, Чиж & Co, Браво, Вадим Самойлов, Пилот, Сурганова и оркестр, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Дельфин, Lumen, Louna, 25/17, Калинов мост, The HATTERS, Сергей Бобунец, Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан, Anacondaz, Мураками, F.P.G, План Ломоносова, MORDOR, Бригадный подряд, Эпидемия, Кирпичи, Операция Пластилин, Громыка, Нервы, Гудтаймс, Тролль Гнёт Ель, [AMATORY], Монгол Шуудан, ##### (5 DIEZ), Casual, LASCALA, STIGMATA, 7000$, 7РАСА, Catharsis, ORIGAMI, Аркона, Казускома, кис-кис и многие-многие другие.

