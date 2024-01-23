«Оборзевший голубь»: Вадим Степанцов представит новую книгу

Лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов написал новую книгу под названием «Оборзевший голубь или Яхта Абрамовича».

Музыкант сообщил в соцсетях, что презентация этого труда состоится 1 февраля в московском баре «Рюмочная Зюзино». При этом содержание книги Степанцов не раскрыл.

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Вадим Степанцов, создавший в своей время поэтический «Орден куртуазных маньеристов», ранее рекомендовал «Культурному гиду НСН» места, где собираются московские поэты.

Музыкант назвал поэтессу Солу Монову «Асадовым наших дней», также похвалив Ах Астахову и Z-поэта Анну Долгареву.

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ФОТО: Официальный сайт группы "Бахыт-Компот"
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