«Кот Егорка и золотая печень!»: Степанцов рассказал о новом альбоме и туре «Бахыт-Компота»
Кот Егорка является «воином гор» и самым веселым персонажем нового альбома, сказал в эфире НСН Вадим Степанцов, анонсировав выход мультфильма по мотивам пластинки.
Лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов в интервью НСН рассказал, что новый альбом группы выйдет в этом году, а на сегодняшнем концерте пройдет презентация клипа на песню «Лорелея».
Концерт музыкантов, приуроченный к 15-летию выхода альбома «8 марта дурацкий праздник», пройдет в пятницу вечером в московском клубе «Урбан».
«На концерте стоит ждать старых возрожденных и новых, еще не слышанных песен. Мы их пытались воспроизводить в маленьких пространствах, но на большой сцене это будет впервые. Например, одна из главнейших песен альбома "Где ты, полонез?" Ну и песня "Лорелея" о разбитых сердцах, о тех, кого не вернуть, и будет премьера клипа на одноименную песню», - сказал Степанцов, посетовав, что практически на каждом концерте его просят исполнить знаменитую «Пионервожатую».
По его словам, новый альбом «Бахыт-Компота» готов на две трети, при этом самым веселым его персонажем станет Кот Егорка.
«Я надеюсь, что в этом году справимся, альбом готов на две трети. Кот Егорка, если не главный, то самый веселый его персонаж: "У Кота Егорки пляшут мышки в норке, потому что Кот Егор настоящий воин гор". Мне очень близки кавказские мотивы, когда есть в доступе телеканал "9 волна", слушаю кавказскую попсу до одурения. Очень хочется проехать там, если не с туром каким-то, а как туристы, и посетить концерты этих ребят. Неслучайно для последнего альбома, который еще не вышел, мы записали песню "Кот Егорка и Шамиль". Это отсылка к известной казачьей песне "На горе стоял Шамиль", но здесь у нас вводный персонаж, Кот Егорка, адъютант имама Шамиля. Скоро выйдет анимационный мультик», - раскрыл планы лидер «Бахыт-Компота».
Степанцов также рассказал о гастрольном туре «Золотая печень», в рамках которого группа планирует в апреле вместе с фанатами поехать в Арзамас.
«Мы группа андеграундная и в основном выступаем в двух столицах, но есть выезды в рамках фан-тура "Золотая печень". Мы за два года много что объездили: Псков, Нижний Новгород, Великий Новгород, побывали даже в таких маленьких городах, как Ковров и Себеж. Сейчас в Арзамас настропалились, планируем туда поехать 22 апреля, тоже будем приглашать фанатов. Так придумали, что садимся в автобус и едем с взрослыми фанатами, - иногда и семейный пары бывают, и с детьми, - кто-то выпивает, кто-то не очень, все едут по градам и весям. Вечером концерты, днем общение и экскурсии, потому что каждый город уникален, о нем можно узнать что-то интересное», - отметил музыкант.
Он также рассказал, об интересном случае во время выступления группы в Ульяновске.
«Нас иногда приглашают выступать в госпиталях и перед мобилизованными. Мне запомнился случай, когда перед концертом в Ульяновске в гримерку начали заглядывать бойцы и спрашивать: "А это правда, что вы на чувашском поете?" Там было много ребят из Чувашии, и название группы как-то у них сассоциировалось. Слово "бахыт" общетюркское, оно означает «"частье", а пришло в тюркский язык из арабского. Мы извинились и сказали, что можем чуть-чуть по-немецки и иногда по-украински, но чувашский еще не освоили», - заключил собеседник НСН.
Ранее Степанцов рассказывал «Культурному гиду НСН» о Z-поэтах, отметив, что сегодня лавры Ларисы Рубальской делят поровну поэтессы Сола Монова, Ах Астахова и Анна Долгарева.
«Бахыт-Компот» на сегодняшний день выпустил 12 студийных альбомов, последний из которых называется «Алешенька живой!» и вышел в 2021 году.
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