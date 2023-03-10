«Кот Егорка и золотая печень!»: Степанцов рассказал о новом альбоме и туре «Бахыт-Компота»

Лидер группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов в интервью НСН рассказал, что новый альбом группы выйдет в этом году, а на сегодняшнем концерте пройдет презентация клипа на песню «Лорелея».

Концерт музыкантов, приуроченный к 15-летию выхода альбома «8 марта дурацкий праздник», пройдет в пятницу вечером в московском клубе «Урбан».