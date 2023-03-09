«Сибирские бубны и бронебойные поэты»: Культурный гид страны на выходные

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий предстоящих выходных.

Культурным гидом НСН сегодня стал основатель группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов, рассказавший о музыке, кино и поэтической жизни столицы.

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Концертный уикенд начнется в Москве уже сегодня. Лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр отметит на сцене 65-летие (9 марта, клуб «Урбан»), а Shaman даст сольный концерт (9 марта, «Crocus City Hall»). В пятницу Москву зажгут «Нейромонах Феофан» (10 марта, «1930»), «Бахыт-Компот» (10 марта, «Урбан») и Юрий Лоза (10 марта, «Рюмочная Зюзино»), а в субботу жара добавит «Крематорий» (11 марта, «16 тонн»).

Гарик Сукачев выступит в выходные в Петербурге (11 марта), «Кипелов» - в Калининграде (10 марта), «Калинов мост» - в Сочи (11 марта) и Краснодаре (12 марта), а «Чайф» даст «внеплановые концерты» в Волгограде (10 марта) и Ростове-на-Дону (12 марта).

Вадим Степанцов рассказал НСН, что будет на концерте «Бахыт-Компота», приуроченном к 15-летию выхода альбома «8 марта дурацкий праздник».

«Конечно, ждать старых возрожденных и новых, еще не слышанных песен. Мы их пытались воспроизводить в маленьких пространствах, но на большой сцене это будет впервые. Например, одна из главнейших песен альбома "Где ты, полонез?" Ну и песня "Лорелея" о разбитых сердцах, о тех, кого не вернуть, и будет премьера клипа на одноименную песню. Постоянно на каждом концерте преодолеваем стереотип: "А пионервожатую давай". Как говорил Константин Никольский, новую песню пусть поет тот, у кого старая плохая. Но у нас, к сожалению, и новые не хуже, поэтому будьте любезны, дорогие читатели, понять и простить нас за то, что мы еще живые. У нас большинство песен для прекрасного пола, хотя они иногда ёрнические, но, по крайней мере, они всегда несут тепло, любовь и смех», - подчеркнул Степанцов.

При этом он отметил, что с удовольствием сходил бы на концерты Юрия Лозы и сибирской группы «Otyken», но не сможет.

«Очень жалею, что одновременно с юбилейным концертом группы "Бахыт-Компот" в "Рюмочной Зюзино" выступает Юрий Лоза, очень хотел пойти, а в "Izvestia Hall" сибирский ансамбль «Otyken». Очень зацепили они меня в YouTube, красивые девчонки в национальных одеждах, в мехах с бубнами шаманскими, вот это я очень люблю. Всегда, когда приезжает в Москву мой давний товарищ Альберт Кувезин с группой "Ят-Ха", посещаю их концерты. Сибирь, шаманизм, - вот это очень трогает и что-то вибрирует внутри. Люблю открывать для себя молодые группы. К сожалению, они как открываются, так и закрываются, не все выдерживают испытание андеграундом. Из тех, кто выдержал, - "Краснознаменная дивизия моей бабушки", несмотря на текучку, хороший такой голосистый, мультфильмовый проект», - рассказал лидер «Бахыт-Компота»

Степанцов также отметил, что «слушает до одурения кавказскую попсу», в связи с чем в новом альбоме его группы будет песня «Кот Егорка и Шамиль».

