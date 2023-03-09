«Сибирские бубны и бронебойные поэты»: Культурный гид страны на выходные
Вадим Степанцов рассказал про «дурацкое 8 марта» и поэтический «Бункер», похвалил Солу Монову и «людей из красного дерева», и пообещал вслед за «Аватаром» и «Вампирами» посмотреть сериал «Король и шут».
Концерты: «Бубны, сердца и Лоза»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий предстоящих выходных.
Культурным гидом НСН сегодня стал основатель группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов, рассказавший о музыке, кино и поэтической жизни столицы.
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Концертный уикенд начнется в Москве уже сегодня. Лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр отметит на сцене 65-летие (9 марта, клуб «Урбан»), а Shaman даст сольный концерт (9 марта, «Crocus City Hall»). В пятницу Москву зажгут «Нейромонах Феофан» (10 марта, «1930»), «Бахыт-Компот» (10 марта, «Урбан») и Юрий Лоза (10 марта, «Рюмочная Зюзино»), а в субботу жара добавит «Крематорий» (11 марта, «16 тонн»).
Гарик Сукачев выступит в выходные в Петербурге (11 марта), «Кипелов» - в Калининграде (10 марта), «Калинов мост» - в Сочи (11 марта) и Краснодаре (12 марта), а «Чайф» даст «внеплановые концерты» в Волгограде (10 марта) и Ростове-на-Дону (12 марта).
Вадим Степанцов рассказал НСН, что будет на концерте «Бахыт-Компота», приуроченном к 15-летию выхода альбома «8 марта дурацкий праздник».
«Конечно, ждать старых возрожденных и новых, еще не слышанных песен. Мы их пытались воспроизводить в маленьких пространствах, но на большой сцене это будет впервые. Например, одна из главнейших песен альбома "Где ты, полонез?" Ну и песня "Лорелея" о разбитых сердцах, о тех, кого не вернуть, и будет премьера клипа на одноименную песню. Постоянно на каждом концерте преодолеваем стереотип: "А пионервожатую давай". Как говорил Константин Никольский, новую песню пусть поет тот, у кого старая плохая. Но у нас, к сожалению, и новые не хуже, поэтому будьте любезны, дорогие читатели, понять и простить нас за то, что мы еще живые. У нас большинство песен для прекрасного пола, хотя они иногда ёрнические, но, по крайней мере, они всегда несут тепло, любовь и смех», - подчеркнул Степанцов.
При этом он отметил, что с удовольствием сходил бы на концерты Юрия Лозы и сибирской группы «Otyken», но не сможет.
«Очень жалею, что одновременно с юбилейным концертом группы "Бахыт-Компот" в "Рюмочной Зюзино" выступает Юрий Лоза, очень хотел пойти, а в "Izvestia Hall" сибирский ансамбль «Otyken». Очень зацепили они меня в YouTube, красивые девчонки в национальных одеждах, в мехах с бубнами шаманскими, вот это я очень люблю. Всегда, когда приезжает в Москву мой давний товарищ Альберт Кувезин с группой "Ят-Ха", посещаю их концерты. Сибирь, шаманизм, - вот это очень трогает и что-то вибрирует внутри. Люблю открывать для себя молодые группы. К сожалению, они как открываются, так и закрываются, не все выдерживают испытание андеграундом. Из тех, кто выдержал, - "Краснознаменная дивизия моей бабушки", несмотря на текучку, хороший такой голосистый, мультфильмовый проект», - рассказал лидер «Бахыт-Компота»
Степанцов также отметил, что «слушает до одурения кавказскую попсу», в связи с чем в новом альбоме его группы будет песня «Кот Егорка и Шамиль».
Театр, джаз и Третьяковка
В числе самых популярных театральных постановок уикенда, по версии «Kassir.ru», спектакли «Её друзья» во МХАТе им. Горького, «Театральный роман» в Мастерской Петра Фоменко (на фото) и «Мама, я блогер» в «Школе драматического искусства».
Театралов Петербурга заинтересовали «Скамейка» с Гошей Куценко и «Женихи» с Александром Панкратовым-Черным, а «Квартет И» представит в выходные в Нижнем Новгороде «Разговоры мужчин среднего возраста».
Кроме того, в Московском Доме Музыки с 10 по 12 марта пройдет XXIII Международный фестиваль «Триумф джаза» Игоря Бутмана с участием Хиблы Герзмава, российских звезд и джазменов из Индонезии, Турции и Таиланда.
Вадим Степанцов сказал НСН, что не является большим театралом, зато любит живопись и выставки в Новой Третьяковке.
«Я всегда хожу с удовольствием в Новую Третьяковку, когда там бывают большие экспозиции больших художников – Серов, Айвазовский, советские художники индустриальной поры. В этих пространствах каждый художник или направление играют по-особому. ЦДХ, Новая Третьяковка – это одно из моих любимейших мест для посещения. Понятно, что и старое искусство я тоже люблю – Эрмитаж и Русский музей в Питере, Пушкинский и Третьяковка в Москве», - отметил музыкант.
«Z-поэты и бронебойная Сола»
Вадим Степанцов, создавший в своей время поэтический «Орден куртуазных маньеристов», рассказал НСН, куда сходить в Москве любителям высокого слога.
«Есть такой "Бункер на Лубянке", где выступают поэты, известные ныне, как Z-поэты. Это поэты патриотическо-донбасского направления, но безотносительно от всего они сейчас самые лучшие и самые бодрые. Неплохое место "Пушкарев", но там собираются, как правило, графоманы. Там такая история, что каждый желающий платит двести рублей и выходит к микрофону, а если он привел с собой двух-трех человек выпить-закусить, то подход к микрофону бесплатный. При этом и среди начинающих поэтов есть очень неплохие, меня это место настолько зацепило, что, когда меня пригласили там выступить на День космонавтики 12 апреля, я согласился. На мой поэтический вечер милости прошу, приходите в "Пушкарев", я почитаю о космосе, о космической музыке и о прочих инопланетных пришельцах, про Алешеньку тоже», - рассказал лидер «Бахыт-Компота», последний альбом которого называется «Алешенька живой!» и посвящен легендарному «кыштымскому карлику».
Степанцов также рассказал о «сетевых поэтах», похвалив Солу Монову, Ах Астахову и Анну Долгареву.
«Есть и сетевые поэты разного качества и разной топовости. Например, как бы не ругали Солу Монову, она очень убедительная как поэт. Это все такое бронебойно-коммерческое, но там чувствуется рука и бэкграунд, чувствуется, что девушка много прочитала и многое через себя пропустила. Это Асадов наших дней, Асадов и Лариса Рубальская, хотя сейчас лавры Рубальской, наверное, делят поровну Сола Монова, Ах Астахова и Z-поэт Долгарева. Я не топовый поэт, не знаю, как в сетях стать топовым, это особый инструментарий. Возможно, надо больше давить на слезные железы, как это умеют Ах Астахова и Долгарева, я так не умею. Придумать строчку: "Какого цвета облака, спросил меня слепой сынок" я, хоть убейся мордой об стол, не сумею», - признался музыкант.
Он также поведал о своих литературных предпочтениях.
«Я книжки люблю читать. К сожалению, зарубежную современную литературу читаю все меньше, но российских авторов стараюсь не упустить из круга внимания. Люблю, когда книга и насыщена неизвестными мне культурными реалиями, и чуть-чуть философский фон имеет, но в то же время завлекает экшеном. Из последнего, что прочитал, порекомендовал бы "Человек из красного дерева" о существующих среди нас людях, которые в людском образе являются деревяшками, которые являли лики святых. В начале XXVIII века при Петре их уничтожали, но они перешли в иное качество и затерялись в мире людей. Автор этой книги Андрей Рубанов, замечательный автор, 20 лет уже его читаю. Известные имена типа Пелевина и Прилепина и так на слуху, Это все нужно и стоит читать», - рекомендовал лидер «Бахыт-Компота».
Кино: «Мир без The Beatles и японская любовь»
Новый киноуикенд стартовал в России в праздники. 8 марта на экраны вышли драма «Эскортница» с Дмитрием Нагиевым и комедия «Поехавшая», а сегодня зрители увидят российскую драму о горнолыжниках «Холодная гонка». Кроме того, на «Кинопоиске» сегодня выходит третий эпизод сериала о группе «Король и шут» (на фото).
Вадим Степанцов сказал НСН, что посмотрит этот сериал, но по телевизору, рекомендовав при этом «Вампиров средней полосы» и британский сериал о мире без группы The Beatles.
«Я посмотрю обязательно, когда это выйдет на экраны телевизоров, потому что я люблю смотреть фильмы по ТВ, а не специально-принудительно. Вот, сейчас смотрю по телевизору второй сезон "Вампиров средней полосы", очень нравится, хотя впервые посмотрел его в сетях. Еще мне понравился фильм "Yesterday", где герой проснулся в мире, где никогда не существовала группа The Beatles. Там британец индусского происхождения, ему по башке кирпич стукнул, и он оказался в мире, где все те же его друзья, но никогда не было The Beatles, А он любитель играть на гитаре. Он начал петь и покорил весь мир в своем каком-то 2020-м году. Это отличный фильм, не просто байопик, а какая-то фантазия включилась у сценаристов, прямо здорово», - восхитился музыкант.
Он также рассказал, что в восторге от нового «Аватара» и его подпольного просмотра.
«На второго "Аватара" ходил, на подпольный киносеанс. Сейчас в сетях нельзя взять билет, только на месте, из-под полы, очень здорово, непередаваемые ощущения. Конечно, фильм понравился, это же красота, услада для глаз, другой мир, ты окунаешься в какое-то волшебство. Я к кино отношусь, скорее, не как к великому искусству, а как к переходу в какую-то иную реальность, поэтому меня привлекают фильмы типа "Аватара", которые уносят за грань», - признался Степанцов.
Лидер «Бахыт-Компота» также поведал о своей первой кино-любви.
«Это была японская актриса Комаки Курихара, а партнером ее по фильму "Москва, любовь моя" был Олег Видов, тоже красавчик, "Всадник без головы". Это такой глубокий совок, 1970-е годы, тогда у нас было мало фильмов с японскими красавицами, но она поразила воображение», - заключил собеседник НСН.
Ранее один из лидеров группы «Пикник» Марат Корчемный рассказывал НСН, что в свое время влюбился сразу в нескольких девушек из французского фильма «Жандарм и инопланетяне».
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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