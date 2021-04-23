Альбому «Sticky Fingers» группы Rolling Stones – 50 лет

23 апреля 1971 года вышел альбом группы Rolling Stones «Sticky Fingers», который произвел революцию в музыкальном мире. Даже его обложка - джинсы с молнией - стала сенсацией.

Музыкальный критик Борис Барабанов в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" рассказал об этом альбоме.

«Сам альбом и сама его обложка, где были изображены джинсы и настоящая молния джинсов, это была абсолютно сенсационная вещь по тем временам. Но гораздо интереснее все же то, что было внутри: там были действительно потрясающие песни. Первая песня «Brown Sugar» остается мегахитом, который поют не только Rolling Stones, но и многие другие артисты. В принципе все песни с этого альбома стали предметом для многочисленных каверов», - отметил он.