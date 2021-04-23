Альбому «Sticky Fingers» группы Rolling Stones – 50 лет

Музыкальный критик Борис Барабанов в интервью НСН рассказал историю альбома «Sticky Fingers» группы Rolling Stones. 

23 апреля 1971 года вышел альбом группы Rolling Stones «Sticky Fingers», который произвел революцию в музыкальном мире. Даже его обложка - джинсы с молнией - стала сенсацией.

Музыкальный критик Борис Барабанов в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" рассказал об этом альбоме.

«Сам альбом и сама его обложка, где были изображены джинсы и настоящая молния джинсов, это была абсолютно сенсационная вещь по тем временам. Но гораздо интереснее все же то, что было внутри: там были действительно потрясающие песни. Первая песня «Brown Sugar» остается мегахитом, который поют не только Rolling Stones, но и многие другие артисты. В принципе все песни с этого альбома стали предметом для многочисленных каверов», - отметил он.

COVID-19 посвящается: Rolling Stones выпустили первый за 8 лет сингл

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Brown Sugar» на 490 место в списке «500 величайших песен всех времён». И именно на обложке «Sticky Fingers» впервые появился логотип группы: губы и язык.

Как ярких представителей своего направления, группу Rolling Stone часто сравнивают с The Beatles. На момент выхода альбома «Sticky Fingers» дела у Мика Джаггера и остальных участников коллектива шли гораздо лучше, чем у Маккартни и компании. Речь, конечно, идет о финансовом положении артистов обеих команд. У The Beatles наблюдались сложности из-за выпускающей их компании «Эппл», деньги у нее не задерживались. Однако, в музыкальном плане у Beatles была свобода действий, так как права на песни всегда принадлежали самим музыкантам. А вот Rolling Stone свободно вздохнули только с альбома «Sticky Fingers».

«В конечном счете, Rolling Stones, оставаясь внутри своего стиля, они все равно и прожили дольше и в творчестве пошли гораздо дальше. В основе музыки Rolling Stones лежит американский блюз, все же у Beatles в их формуле было очень много английского фолка. А Rolling Stones начинали и продолжают, как блюзмены и в этом их главное отличие», - продолжил Барабанов.

Ранее Мик Джаггер и Дэйв Грол представили первую совместную песню и клип «Easy Sleasy».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: официальный сайт группы Rolling Stones
ТЕГИ:Рок-музыкаМузыкантыМузыка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры