Альбому «Sticky Fingers» группы Rolling Stones – 50 лет
Музыкальный критик Борис Барабанов в интервью НСН рассказал историю альбома «Sticky Fingers» группы Rolling Stones.
23 апреля 1971 года вышел альбом группы Rolling Stones «Sticky Fingers», который произвел революцию в музыкальном мире. Даже его обложка - джинсы с молнией - стала сенсацией.
Музыкальный критик Борис Барабанов в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" рассказал об этом альбоме.
«Сам альбом и сама его обложка, где были изображены джинсы и настоящая молния джинсов, это была абсолютно сенсационная вещь по тем временам. Но гораздо интереснее все же то, что было внутри: там были действительно потрясающие песни. Первая песня «Brown Sugar» остается мегахитом, который поют не только Rolling Stones, но и многие другие артисты. В принципе все песни с этого альбома стали предметом для многочисленных каверов», - отметил он.
В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Brown Sugar» на 490 место в списке «500 величайших песен всех времён». И именно на обложке «Sticky Fingers» впервые появился логотип группы: губы и язык.
Как ярких представителей своего направления, группу Rolling Stone часто сравнивают с The Beatles. На момент выхода альбома «Sticky Fingers» дела у Мика Джаггера и остальных участников коллектива шли гораздо лучше, чем у Маккартни и компании. Речь, конечно, идет о финансовом положении артистов обеих команд. У The Beatles наблюдались сложности из-за выпускающей их компании «Эппл», деньги у нее не задерживались. Однако, в музыкальном плане у Beatles была свобода действий, так как права на песни всегда принадлежали самим музыкантам. А вот Rolling Stone свободно вздохнули только с альбома «Sticky Fingers».
«В конечном счете, Rolling Stones, оставаясь внутри своего стиля, они все равно и прожили дольше и в творчестве пошли гораздо дальше. В основе музыки Rolling Stones лежит американский блюз, все же у Beatles в их формуле было очень много английского фолка. А Rolling Stones начинали и продолжают, как блюзмены и в этом их главное отличие», - продолжил Барабанов.
Ранее Мик Джаггер и Дэйв Грол представили первую совместную песню и клип «Easy Sleasy».
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