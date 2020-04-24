COVID-19 посвящается: Rolling Stones выпустили первый за 8 лет сингл

Легендарная британская рок-группа Rolling Stones выпустила новый сингл под названием Living in a Ghost Town («Жизнь в городе-призраке») – он стал первым за восемь лет и был частично записан в условиях изоляции, введенной из—за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в своем аккаунте в Twitter рассказал вокалист коллектива Мик Джаггер.

Отмечается, что сингл был написан Миком Джаггером совместно с Китом Ричардсом более года назад. Впоследствии текст песни был немного изменен в соответствии с текущей ситуацией, пишет Ura.ru.

Rolling Stones включены в Зал славы рок-н-ролла. В 2004 году группа заняла четвертое место в списке 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone. Последние песни коллектива – Doom and Gloom и One More Shot, вошедшие в альбом GRRR! – вышли в 2012 году.

Мику Джаггеру поменяли клапан на сердце

В июне прошлого года НСН писала, что вокaлист бритaнской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер успешно вернулся нa сцену, впервые выступив перед зрителями после перенесенной оперaции нa сердце. Об этом сообщилa гaзетa Guardian.

Концерт прошел нa рaсположенном в центрaльной чaсти Чикaго знaменитом стaдионе Soldier Field для игры в aмерикaнский футбол. Выступление состоялось в рaмкaх европейского и североaмерикaнского турне The Rolling Stones под нaзвaнием No Filter Tour.

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ФОТО: flickr/Nick
ТЕГИ:Мик ДжаггерКоронавирусРок-музыкаThe Rolling Stones
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