COVID-19 посвящается: Rolling Stones выпустили первый за 8 лет сингл

Легендарная британская рок-группа Rolling Stones выпустила новый сингл под названием Living in a Ghost Town («Жизнь в городе-призраке») – он стал первым за восемь лет и был частично записан в условиях изоляции, введенной из—за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в своем аккаунте в Twitter рассказал вокалист коллектива Мик Джаггер.

Отмечается, что сингл был написан Миком Джаггером совместно с Китом Ричардсом более года назад. Впоследствии текст песни был немного изменен в соответствии с текущей ситуацией, пишет Ura.ru.

Rolling Stones включены в Зал славы рок-н-ролла. В 2004 году группа заняла четвертое место в списке 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone. Последние песни коллектива – Doom and Gloom и One More Shot, вошедшие в альбом GRRR! – вышли в 2012 году.