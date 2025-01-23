«От Кусто до маньеристов»: Вадим Самойлов сравнил рок-музыкантов с Пушкиным и Лермонтовым
Основатель «Агаты Кристи» рассказал в эфире НСН, почему его концерты превращаются в ретрит, вспомнил «куртуазных маньеристов и поэтов Серебряного века, и объяснил, как с его группой связан Жак-Ив Кусто.
Музыка: «Агата» и ретрит
Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в интервью НСН рассказал, как его концерты превращаются в путешествия во времени, оценил экранизации классики и объяснил, чем близки великие поэты и рок-музыканты.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» рассказали НСН о самых востребованных концертах выходных.
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Концертный уикенд в Москве начнется уже сегодня с Дня рождения группы «Маша и Медведи». Столичных фанатов также порадуют Леонид Агутин, «Мельница», «Воскресение», «7000$» и «СмешBand» от создателей «Смешариков».
Гарик Сукачев откроет концертный год в Салехарде вместе с оркестром «Кампанелла Каменной Звезды», Светлана Сурганова отправится в Калининград, КняZz выступит в Омске, а Алиса Вокс презентует новый сингл в Санкт-Петербурге.
Ну а Вадим Самойлов, начавший 2025 год с концерта в Сочи 3 января, рассказал о своих планах и сегодняшних хитах.
«Что касается событий, которые предстоят в этом сезоне, я продолжаю свой юбилейный тур, посвященный моему 60-летию. Мы его начинаем с Казани, продолжим в Крыму, подключаем и другие города. Ну и всех, конечно, питерских и московских приглашаю на наши большие двойные сольные концерты 29-30 марта в Питере и 4-5 апреля на "Горбушке". На сегодняшний день каталог «Агаты Кристи» — это 70% моих концертов. Это тот фундамент, который мы создали совместными усилиями, и это тот зритель, который нас за это полюбил. Я зрителей люблю и уважаю, поэтому всегда им даю набор хитов и добавляю еще чего-то такого экстравагантного, любимого. Я стараюсь делать концерт так, чтобы человек погружался в атмосферу не только «Агаты Кристи», но и своей юности. Огромное счастье, что сейчас подключается молодежь, тинейджеры начинают слушать «Агату Кристи». Ну а люди моего поколения, - для них это ретрит своеобразный, возможность вернуться в юность, в то состояние. Я выстраиваю концерты в хронологической последовательности, и в этом есть психотерапия своего рода - и для меня, и для зрителя», - сказал музыкант.
Театр и поэзия: Кусто и маньеристы
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Приношение Гумилёву» с Юлией Рутберг в Театре имени Вахтангова, «Одна абсолютно счастливая деревня» в Мастерской Петра Фоменко и «Матросская Тишина» в театре «Современник».
Театралы Петербурга идут в выходные на «Старшего сына» и «Фальшивую ноту», а в Тюмени покажут спектакль «Двое на качелях» с Татьяной Арнтгольц.
Ну а Вадим Самойлов рассказал о своем отношении к русской классике и поэтам, сравнив их с рокерами.
«Отечественная рок-музыка и вообще отечественная песня - это во многом текст, смысл. Поэтому нужно брать просто историю русской поэзии - от Пушкина, Лермонтова и Державина, через XIX и XX век, через всех, вплоть до куртуазных маньеристов и поэтов Серебряного века. Каждый из них в себе это несет, потому что поэт России, который больше чем поэт - он рок-музыкант. Это человек, который, выражаясь современным языком, у него своя телега, своя мысль, взгляд на мир, и он со сцены людям об этом говорит. Это прототип рок-героя, рок-исполнителя на сцене. Поэтому абсолютно все нужно прочитать, у каждого будет свой вкус. Что касается меня, я много чего из поэзии почитал и могу сказать, что мне все близко. В этом отношении я полиглот», - сказал музыкант.
Он также объяснил, что название группы «Агата Кристи» не связано с большой любовью музыкантов к этой писательнице.
«С «Агатой Кристи» все очень просто. При том, что это имя писательницы, на самом деле никаких литературных ассоциаций не было. Это был 1987-й год, мы уже существовали, ходили с Сашей Козловым в Свердловский рок-клуб и были зарегистрированы, как вокально-инструментальный ансамбль радио-технического факультета Уральского политехнического института (ВИА РТФ УПИ). В какой-то момент, когда нужно было играть вступительный, экзаменационный концерт в Свердловский рок-клуб, нужно было придумать название. При этом в середине 1980-х количество рок-групп стремительно росло, поэтому задача была придумать название, которое бы сразу запомнилось. У меня была идея о Жаке-Иве Кусто (на фото), я был фанатом этого ученого, однако, конечно, «Жак-Ив Кусто» не звучит. И тут однажды Саша Козлов на репетицию пришел и предложил: давайте «Агата Кристи». Я сначала опешил, но в результате это прижилось. Это был идеальный маркетинговый ход (если можно так выразиться) по тем временам», - сказал Самойлов.
Кино: От Холопа до Балабанова
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер комедия «Василий» с Александром Петровым и турецкий фильм «Холоп. Великолепный век».
Кроме того, на экраны кинотеатров выйдут хоррор культового режиссера Стивена Содерберга «Присутствие» и новый фильм Франсуа Озона «Что случилось осенью».
Вадим Самойлов отметил, что ему нравятся новые идеи, а не переделки классики, посоветовав современным режиссером брать пример с Алексея Балабанова (на фото), в фильме которого «Мне не больно» он выступил в качестве композитора.
«То, что наш современный кинематограф обращается к литературным героям нашего отечества, это здорово. При этом я не очень люблю, когда берутся старые сценарии и переделываются, ни в театре, ни в кино. Это мне непонятно, зачем? Лучше придумать свое. Что касается новой экранизации «Мастера и Маргариты», мне кажется, что это в большей степени вызов советскому строю, что у режиссера именно эта сверхзадача была, а сама история отошла на второй план. Или когда героев полностью переиначивают, мужчину делают женщиной или наоборот, берут персонажа и меняют образ, дают ему другую профессию - это уровень КВН, с моей точки зрения. Это забавно, но в этом нет подлинного искусства. Подлинное искусство это: ты роди сам, как Балабанов и сам еще диалоги напиши. В целом я не приветствую, когда переделывают знаменитые произведения и ленты, делая героев либо совершенно неузнаваемыми, либо осовременивая их. Мне это не близко», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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