«От Кусто до маньеристов»: Вадим Самойлов сравнил рок-музыкантов с Пушкиным и Лермонтовым

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Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в интервью НСН рассказал, как его концерты превращаются в путешествия во времени, оценил экранизации классики и объяснил, чем близки великие поэты и рок-музыканты.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» рассказали НСН о самых востребованных концертах выходных.

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Концертный уикенд в Москве начнется уже сегодня с Дня рождения группы «Маша и Медведи». Столичных фанатов также порадуют Леонид Агутин, «Мельница», «Воскресение», «7000$» и «СмешBand» от создателей «Смешариков».

Гарик Сукачев откроет концертный год в Салехарде вместе с оркестром «Кампанелла Каменной Звезды», Светлана Сурганова отправится в Калининград, КняZz выступит в Омске, а Алиса Вокс презентует новый сингл в Санкт-Петербурге.

Ну а Вадим Самойлов, начавший 2025 год с концерта в Сочи 3 января, рассказал о своих планах и сегодняшних хитах.

«Что касается событий, которые предстоят в этом сезоне, я продолжаю свой юбилейный тур, посвященный моему 60-летию. Мы его начинаем с Казани, продолжим в Крыму, подключаем и другие города. Ну и всех, конечно, питерских и московских приглашаю на наши большие двойные сольные концерты 29-30 марта в Питере и 4-5 апреля на "Горбушке". На сегодняшний день каталог «Агаты Кристи» — это 70% моих концертов. Это тот фундамент, который мы создали совместными усилиями, и это тот зритель, который нас за это полюбил. Я зрителей люблю и уважаю, поэтому всегда им даю набор хитов и добавляю еще чего-то такого экстравагантного, любимого. Я стараюсь делать концерт так, чтобы человек погружался в атмосферу не только «Агаты Кристи», но и своей юности. Огромное счастье, что сейчас подключается молодежь, тинейджеры начинают слушать «Агату Кристи». Ну а люди моего поколения, - для них это ретрит своеобразный, возможность вернуться в юность, в то состояние. Я выстраиваю концерты в хронологической последовательности, и в этом есть психотерапия своего рода - и для меня, и для зрителя», - сказал музыкант.

