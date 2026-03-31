Волга, солнце и озера: Как не вызвать отвращение к патриотическим песням у школьников
Для каждого возраста надо правильно подбирать патриотические композиции, также важно добавить в программу детского сада или начальной школы постановку голоса ребенку, заявил НСН Павел Пожигайло.
Воспитывать патриотизм в детях важно подходящим их возрасту набором песен, которые делают это не в лоб, а косвенно, например, через любовь к матери, спорту, природе. Об этом НСН рассказал зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.
Перечень патриотических песен современных исполнителей, который изучают школьники на уроках музыки, планируют расширить, пишут РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Колунова. По его словам, работа над обновлением песенника будет проходить при участии экспертов и родительского сообщества. Речь идет о программе, которая действует с 1 сентября 2025 года – туда включено 37 современных патриотических композиций. Пожигайло назвал главный принцип при прохождении с детьми в школах патриотических композиций.
«Ребенку не надо навязывать. Здесь очень тонко надо выстраивать музыкальный ряд. Есть, например, патриотическая песня «С чего начинается Родина», она входит в обязательную программу, и дети ее знают, или «Пусть всегда будет солнце». Эти песни прежде всего направлены на некое внутреннее нравственное и эмоциональное содержание. Там есть хорошая музыка, хорошие стихи и то, что откликается в его душе. Например, слова о маме. Если ребенок поет «Священная война», то эффекта не будет. Сами песни и хоровое исполнение, конечно, мощный инструмент формирования у ребенка нравственного пространства. Нужно основываться на разнообразных, хороших песнях, которые дети любят петь. Пусть одна песня воспитывает смелость, другая - любовь к маме, потому что все вместе это и есть патриотизм. А если их накормят тремя десятками песен, типа «Широка страна родная», то можно вызвать обратную реакцию», - рассказал он.
Также Пожигайло призвал ввести в школах обучение игре на музыкальных инструментах и отметил важность постановки голоса с детства. По его словам, каждому возрасту должны соответствовать свои песни.
«Это поступательный процесс, который начинается с трех-четырехлетнего возраста, а то и раньше. В каждом возрасте есть свои песни, свои принципы. В переходном возрасте надо просто заинтересовать ребенка хорошей песней, как, например, «Зачарованная даль» Пахмутовой, «На горе стоял казак», «Издалека долго течет река Волга» или «Или гляжу в озера синие». В параллель с этим я бы, честно говоря, во всех школах ввел обучение детей игре на каком-то музыкальном инструменте - это тоже у ребенка возбуждает любовь, в том числе и к песне. В детском саду или в начальных классах очень важно также ставить ребенку музыкальный слух, тогда дальше петь песни ему будет приятно, и он не будет чувствовать стыд за голос или за то, что кто-то умеет петь, а он - нет», - подытожил он.
В перечень патриотических песен также вошли Минпросвещения включило и некоторые современные композиции, например, «Моя Россия» певца «Шаман» (Ярослава Дронова), «Офицеры» и «Вперед, Россия» Олега Газманова, «Конь» группы «Любэ» (авторы И. Матвиенко, А. Шаганов), «Россия» Дениса Майданова, «Родина» Сергея Трофимова и другие.
