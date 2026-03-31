Воспитывать патриотизм в детях важно подходящим их возрасту набором песен, которые делают это не в лоб, а косвенно, например, через любовь к матери, спорту, природе. Об этом НСН рассказал зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

Перечень патриотических песен современных исполнителей, который изучают школьники на уроках музыки, планируют расширить, пишут РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Колунова. По его словам, работа над обновлением песенника будет проходить при участии экспертов и родительского сообщества. Речь идет о программе, которая действует с 1 сентября 2025 года – туда включено 37 современных патриотических композиций. Пожигайло назвал главный принцип при прохождении с детьми в школах патриотических композиций.

«Ребенку не надо навязывать. Здесь очень тонко надо выстраивать музыкальный ряд. Есть, например, патриотическая песня «С чего начинается Родина», она входит в обязательную программу, и дети ее знают, или «Пусть всегда будет солнце». Эти песни прежде всего направлены на некое внутреннее нравственное и эмоциональное содержание. Там есть хорошая музыка, хорошие стихи и то, что откликается в его душе. Например, слова о маме. Если ребенок поет «Священная война», то эффекта не будет. Сами песни и хоровое исполнение, конечно, мощный инструмент формирования у ребенка нравственного пространства. Нужно основываться на разнообразных, хороших песнях, которые дети любят петь. Пусть одна песня воспитывает смелость, другая - любовь к маме, потому что все вместе это и есть патриотизм. А если их накормят тремя десятками песен, типа «Широка страна родная», то можно вызвать обратную реакцию», - рассказал он.