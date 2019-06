О космонавтах, дальнобойщиках и погоде. Найк Борзов готовится к «НАШЕСТВИЮ»

Напомним, «НАШЕСТВИЕ» – крупнейший российский фестиваль под открытым небом, является самым масштабным и посещаемым ежегодным фестивалем в России и ближнем зарубежье. Проводится с 1999 года. Основан радиостанцией «НАШЕ Радио».

Свое участие в музыкальной программе-2019 уже подтвердили: ДДТ, Мумий Тролль, Би-2, Аквариум, Гарик Сукачёв, Алиса, Сплин, Вячеслав Бутусов, Пикник, Ночные Снайперы, Чиж & Co, Браво, Вадим Самойлов, Пилот, Наив, Горшенев, Сурганова и оркестр, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Дельфин, СерьГа, Lumen, Louna, 25/17, Калинов мост, The HATTERS, Несчастный случай, Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и "Ва-БанкЪ", Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан, Ундервуд, Найк Борзов, Anacondaz, Мураками, F.P.G, План Ломоносова, Северный Флот, MORDOR, Бригадный подряд, Эпидемия, Тайм-Аут, Кирпичи, СЛОТ, МЭD DОГ, Операция Пластилин, Громыка, Нервы, Гудтаймс, Тролль Гнёт Ель, [AMATORY], Jane Air, Ангел НеБес, JACK ACTION, Монгол Шуудан, ##### (5 DIEZ), Моды, Dёргать!, Casual, Гран-КуражЪ, Порт (812), LASCALA, Пневмослон, STIGMATA, 7000$, 7РАСА, I.F.K., Catharsis, Голос Омерики, Grizzly Knows No Remorse, Clockwork Times, Гребля, Фантастика, Гоша Куценко и группа ГК, Александр Устюгов и группа EKIBASTUZ? Черный вторник, PRAVADA, ORIGAMI, Круиз, LKVR, Аркона, Казускома, РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, Бенгальские Подонки, несогласие, кис-кис и многие-многие другие.

