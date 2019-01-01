О космонавтах, дальнобойщиках и погоде. Найк Борзов готовится к «НАШЕСТВИЮ»
Найк Борзов рассказал НСН, с кем договаривался о погоде для «НАШЕСТВИЯ», и своей предполетной подготовке в космос.
19, 20 и 21 июля 2019 года в Большом Завидове Тверской области «НАШЕСТВИЕ» отметит круглую дату – 20 лет. За долгий путь развития фестиваля зрителям были представлены практически все самые значимые российские артисты. «НАШЕСТВИЕ» – это мультиформатный музыкальный нон-стоп, где есть место и легендарным, и молодым исполнителям.
Найк Борзов, многолетний участник музыкального фестиваля «НАШЕСТВИЕ», вспомнил о первых концертах на фестивальной площадке и рассказал, как готовится к новой поездке.
- Какие чувства вызывает «НАШЕСТВИЕ»?
- На «Нашествие» всегда еду с удовольствием и с приятными ощущениями. И в этом году тоже жду поездки, готовлю новую программу.
- Ты участвуешь в «НАШЕСТВИИ» с самого первого года. Самые яркие впечатления?
- С самого начала на фестивале была классная погода, море людей! Музыканты классные собирались вместе и могли потусовать несколько дней. Каждый раз ожидаю, что может быть какая-то странная погода, мы там хапнем экстрима – и впечатления останутся на весь год, до следующего «Нашествия». Но, уверен, с погодой повезет. Я там попросил, типа, силы небесные, чтобы они не очень расстраивались и как-то поспособствовали фестивальным делам в России.
- Как думаешь, почему «НАШЕСТВИЕ» продолжается 20 лет?
- Русский рок в России – больше, чем рок. «Нашествие» транслирует «Наше радио», которое воспитывает большое количество фанатов русского рока. Поэтому логично, что фестиваль такой посещаемый и популярный.
- В этом году на «НАШЕСТВИИ» Роскосмос будет принимать всех желающих в космонавты. Попробуешь себя?
- Интересно. Хотел стать космонавтом с тех пор, как о них услышал. Если экзамен не сложный, хочу попробовать. Даже в центрифуге готов повертеться. Мне нравятся путешествия на дальние расстояния. Желательно с небольшим количеством людей. Может быть, даже одному. Поэтому всегда хотел стать космонавтом или дальнобойщиком.
Напомним, «НАШЕСТВИЕ» – крупнейший российский фестиваль под открытым небом, является самым масштабным и посещаемым ежегодным фестивалем в России и ближнем зарубежье. Проводится с 1999 года. Основан радиостанцией «НАШЕ Радио».
Свое участие в музыкальной программе-2019 уже подтвердили: ДДТ, Мумий Тролль, Би-2, Аквариум, Гарик Сукачёв, Алиса, Сплин, Вячеслав Бутусов, Пикник, Ночные Снайперы, Чиж & Co, Браво, Вадим Самойлов, Пилот, Наив, Горшенев, Сурганова и оркестр, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Дельфин, СерьГа, Lumen, Louna, 25/17, Калинов мост, The HATTERS, Несчастный случай, Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и "Ва-БанкЪ", Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан, Ундервуд, Найк Борзов, Anacondaz, Мураками, F.P.G, План Ломоносова, Северный Флот, MORDOR, Бригадный подряд, Эпидемия, Тайм-Аут, Кирпичи, СЛОТ, МЭD DОГ, Операция Пластилин, Громыка, Нервы, Гудтаймс, Тролль Гнёт Ель, [AMATORY], Jane Air, Ангел НеБес, JACK ACTION, Монгол Шуудан, ##### (5 DIEZ), Моды, Dёргать!, Casual, Гран-КуражЪ, Порт (812), LASCALA, Пневмослон, STIGMATA, 7000$, 7РАСА, I.F.K., Catharsis, Голос Омерики, Grizzly Knows No Remorse, Clockwork Times, Гребля, Фантастика, Гоша Куценко и группа ГК, Александр Устюгов и группа EKIBASTUZ? Черный вторник, PRAVADA, ORIGAMI, Круиз, LKVR, Аркона, Казускома, РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, Бенгальские Подонки, несогласие, кис-кис и многие-многие другие.
Все подробности о фестивале «НАШЕСТВИЕ» 2019 - на сайте nashestvie.ru, в эфире НАШЕго Радио и в социальных сетях радиостанции.
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