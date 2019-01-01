О космонавтах, дальнобойщиках и погоде. Найк Борзов готовится к «НАШЕСТВИЮ»

19, 20 и 21 июля 2019 года в Большом Завидове Тверской области «НАШЕСТВИЕ» отметит круглую дату – 20 лет. За долгий путь развития фестиваля зрителям были представлены практически все самые значимые российские артисты. «НАШЕСТВИЕ» – это мультиформатный музыкальный нон-стоп, где есть место и легендарным, и молодым исполнителям.

Найк Борзов, многолетний участник музыкального фестиваля «НАШЕСТВИЕ», вспомнил о первых концертах на фестивальной площадке и рассказал, как готовится к новой поездке.

- Какие чувства вызывает «НАШЕСТВИЕ»?

- На «Нашествие» всегда еду с удовольствием и с приятными ощущениями. И в этом году тоже жду поездки, готовлю новую программу.

- Ты участвуешь в «НАШЕСТВИИ» с самого первого года. Самые яркие впечатления?

- С самого начала на фестивале была классная погода, море людей! Музыканты классные собирались вместе и могли потусовать несколько дней. Каждый раз ожидаю, что может быть какая-то странная погода, мы там хапнем экстрима – и впечатления останутся на весь год, до следующего «Нашествия». Но, уверен, с погодой повезет. Я там попросил, типа, силы небесные, чтобы они не очень расстраивались и как-то поспособствовали фестивальным делам в России.