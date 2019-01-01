Ковер, седло и телевизор. Три слова на ДР Борзова

Накануне своего дня рождения Найк Борзов заглянул в гости к утреннему шоу «Подъёмники» на НАШЕм Радио, где рассказал не только о грядущем празднике, но и поделился своим мнением о финале «Игры престолов», рассказал, как мучает музыкантов сложными и экспериментальными партиями и поделился секретом «божественного индийского радио». Обо всем этом и многом другом читайте только на НСН.

- Насколько комфортно работать в свой день рождения?

- Мне отлично. Лучший день рождения – когда ты на сцене, собственно, предстоящие концерты как раз по этому поводу.

- Работа спасает от того, чтобы не устраивать застолий и тусовок?

- Для меня тусовка на день рождения – это когда либо именинник в угаре, либо гости. Учитывая, что я теперь не любитель этих всех вещей, надоело мне, получается, второй вариант. Это как день рождения самой красивой девочки в школе – она готовится, выбирает платье, помогает маме делать салаты, приходят друзья, и находится один какой-нибудь друг типа меня, который приходит, напивается в первые 15 минут, устраивает там безумный перфоманс, и портит девочке на всю жизнь впечатления, платье и так далее. Лицом в салат, все наружу. Это все видят и вспоминают, конечно, потом еще долго. Ты готовишься к одному, а получаешь другое. А тут концерт, что еще ожидать? Все будет круто!

- Как твои ощущения от площадки, на которой ты будешь играть в Москве? Ты там уже выступал?

- Да, в прошлом году я там тоже играл на своем дне рождения, днем позже. Мне очень понравилось, она, действительно, такая атмосферная. Не совсем камерная, но там можно и побеситься, и посидеть послушать музыку на уютных креслах, свет там приятный, нестандартные цветовые сочетания. И звук был классный, приходили мои друзья, сказали, что везде было отлично слышно. 26 мая, кстати, еще будет концерт в Липецке, на сайте вывешена не полная афиша пока что.

- А в Липецке есть люди, которые слушают правильную музыку?

- Есть, конечно. Возможно, их не так много, как в том же Воронеже, который рядом находится, но, тем не менее, они есть и собираются. Играю в небольшом зале, концерт там будет необычный, этакая странная атмосферная акустика. Мы, как правило, приезжаем в относительно небольшие места к друзьям, куда обычно привозим экспериментальную акустику.

- С новым материалом?

- И старое, и новое, все в акустике, атмосфера такая, как квартирник, как посиделки – что в голову пришло, то и играется.

- Как у Маргулиса? (Евгений Маргулис – экс-участник группы «Машина времени», проводит квартирники, на которые приглашает известных музыкантов – прим. НСН)

- Да, был у Маргулиса, хороший концерт, сейчас у них новая студия, они снова зовут, вот хочу сходить. Женя очень приятный человек, с ним всегда интересно и классно общаться, мы уже давно дружим. Мы любим музыку, и этого достаточно.