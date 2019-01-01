Ковер, седло и телевизор. Три слова на ДР Борзова
В гостях НАШЕго Радио музыкант рассказал об угаре на дне рождения, любви к кассетным магнитофонам и о рецепте хитовой песни.
Накануне своего дня рождения Найк Борзов заглянул в гости к утреннему шоу «Подъёмники» на НАШЕм Радио, где рассказал не только о грядущем празднике, но и поделился своим мнением о финале «Игры престолов», рассказал, как мучает музыкантов сложными и экспериментальными партиями и поделился секретом «божественного индийского радио». Обо всем этом и многом другом читайте только на НСН.
- Насколько комфортно работать в свой день рождения?
- Мне отлично. Лучший день рождения – когда ты на сцене, собственно, предстоящие концерты как раз по этому поводу.
- Работа спасает от того, чтобы не устраивать застолий и тусовок?
- Для меня тусовка на день рождения – это когда либо именинник в угаре, либо гости. Учитывая, что я теперь не любитель этих всех вещей, надоело мне, получается, второй вариант. Это как день рождения самой красивой девочки в школе – она готовится, выбирает платье, помогает маме делать салаты, приходят друзья, и находится один какой-нибудь друг типа меня, который приходит, напивается в первые 15 минут, устраивает там безумный перфоманс, и портит девочке на всю жизнь впечатления, платье и так далее. Лицом в салат, все наружу. Это все видят и вспоминают, конечно, потом еще долго. Ты готовишься к одному, а получаешь другое. А тут концерт, что еще ожидать? Все будет круто!
- Как твои ощущения от площадки, на которой ты будешь играть в Москве? Ты там уже выступал?
- Да, в прошлом году я там тоже играл на своем дне рождения, днем позже. Мне очень понравилось, она, действительно, такая атмосферная. Не совсем камерная, но там можно и побеситься, и посидеть послушать музыку на уютных креслах, свет там приятный, нестандартные цветовые сочетания. И звук был классный, приходили мои друзья, сказали, что везде было отлично слышно. 26 мая, кстати, еще будет концерт в Липецке, на сайте вывешена не полная афиша пока что.
- А в Липецке есть люди, которые слушают правильную музыку?
- Есть, конечно. Возможно, их не так много, как в том же Воронеже, который рядом находится, но, тем не менее, они есть и собираются. Играю в небольшом зале, концерт там будет необычный, этакая странная атмосферная акустика. Мы, как правило, приезжаем в относительно небольшие места к друзьям, куда обычно привозим экспериментальную акустику.
- С новым материалом?
- И старое, и новое, все в акустике, атмосфера такая, как квартирник, как посиделки – что в голову пришло, то и играется.
- Как у Маргулиса? (Евгений Маргулис – экс-участник группы «Машина времени», проводит квартирники, на которые приглашает известных музыкантов – прим. НСН)
- Да, был у Маргулиса, хороший концерт, сейчас у них новая студия, они снова зовут, вот хочу сходить. Женя очень приятный человек, с ним всегда интересно и классно общаться, мы уже давно дружим. Мы любим музыку, и этого достаточно.
- Ты смотрел «Игру престолов»? Как тебе концовка?
- Да, смотрел, а что, это уже был конец? Я не знал, что это последняя серия. Скажу, что мне этот сериал больше понравился, чем не понравился. Но это еще Дэвид Линч придумал снимать так, когда в конце становится еще запутаннее, ничего не понятно, и все атакуют чуть ли не президента, чтобы он снял понятное продолжение.
- Ты с самого начала смотрел этот сериал или тебя «укусили»?
- Я смотрел с самого начала, не люблю смотреть с середины истории. Но я не люблю ждать, когда выпустят очередную серию, да и забываю уже, что там было раньше, поэтому смотрю сериалы сразу целыми сезонами. Мне не нравится, когда рассказывают, что было в предыдущей серии. Единственное, когда мне нравился подобный ход, это был «Вечный зов» - очень крутой советский сериал, один из моих любимых. В нем на титрах все время звучит песня группы «Браво» «Король оранжевое лето», только с балалаечками. Прикольно! И вот, рассказывая о предыдущих сериях, они берут не те дубли, которые вошли в ленту, а другие. На это очень кайфово обращать внимание.
- Ты активный пользователь смартфона? Какие приложения используешь?
- Самое полезное – это Monitor Mix, где разные цифровые пульты для концертов. Ты его открываешь и сам себе выруливаешь баланс в наушниках. Во время концерта, конечно, тебе в этом помогает режиссер, ты сам не можешь рулить, руки заняты. А на репетициях мы по wi-fi каждый себе выстраивает монитор.
- Ты любишь современные технологии или тебя периодически тянет к аналоговым?
- Я все люблю. Что хорошо для задачи, то я и использую. Если это можно комбинировать, зачем это ограничивать чем-то? Хотя народ возвращается к аналоговой записи, некоторые покупают себе какие-то многоканальные кассетные магнитофоны. В быту, кстати, тоже. Я месяца полтора назад купил кассетник монофонический, долго его искал. И если два года назад их было просто завались, то сейчас я еле нашел хорошо функционирующий - их скупают. Сейчас все и фотоаппараты Polaroid скупают, на любую тусовку приходишь - тебя с Polaroid фоткают. Это из-за тактильных ощущений, которых мы лишены с телефонами. Нам нужно трогать вещи, книги, пластинки, они в руках начинают жить. Это как раз и есть жизнь. А цифра, виртуальный и прочий стриминг – это как сравнить мастурбацию и секс. Я ходил много лет с кнопочным телефоном, и меня все устраивало, но люди напрягались. Чтобы уменьшить негатив вокруг себя, я купил себе новый телефон. А кнопочных телефонов у меня уже целая коробка, после каждого посещения Индии остается, я там покупаю. Древние египтяне, например, что-то оставили после себя, а о нас никто ничего и не вспомнит, если сейчас сеть рухнет или свет погаснет. Так что давайте читать книги и проявлять фотографии.
- Что поменялось за 20 лет творческой жизни? Что потерялось из безбашенной юности?
- Может, в юности я был более милым, чем сейчас, а, может быть, сейчас более безбашенный, кто знает? Никто ж не знает, как я себя дома там веду. Может быть, я бытовой тиран стал?
- Бывают ли муки творчества? Или все гладко?
- Полет фантазии скорее.
- Сколько материала идет в стол?
- Много, на самом деле. Со временем мне надо научиться записывать песни вовремя, тогда, когда они пишутся. Даже если я не хочу в тот момент этого делать. Потому что сейчас я иногда думаю, а почему ж я что-то там не выпустил тогда? Не всегда, конечно. Недавно мне нашли два альбома из первых утерянных альбомов группы «Инфекция» 1986 и 1987 годов. Один называется «Полцарства за слона», а второй - «Западло». И вот я послушал их, и понял, что я правильно сделал, что их потерял.
- Было такое, что ты не делал ставку на ту или иную песню, а она неожиданно выстреливала и становилась любимой для многих?
- И не один раз! И песня «Лошадка», и «Три слова», например. Про «Лошадку» я понял, что она понравилась людям, когда она вышла на альбоме «Инфекции» в 1996 году. Ее начали крутить в Питере, на концертах я ее особо не играл. Если играл, то всячески издевался над этой песней во время исполнения – играл в диком панк-роке, в три раза быстрее и с перегруженными гитарами. И вот случился так, что в 2000 году она поехала по всей стране. С песней «Три слова» похожая история. Я ее записал для другого проекта. Как правило, когда я пишу альбом, у меня появляется параллельный проект. Рождается что-то такое, что в альбом не попадает, но мысль уходит в другую сторону, и появляется что-то совсем непохожее на то, что я делаю в пластинку. Днем я работаю над альбомом, а по ночам развлекаюсь. В тот момент у меня появляется проект, который я назвал «Порка Мадонны». И однажды ночью как раз я написал песню. В шутку я ее поставил Олегу Нестерову в машине, они из машины не выходили полчаса, уговаривали меня, что я должен ее включить в альбом. Я неделю ломался и согласился, но при условии, что она останется такой же странной и кривой. Там есть ряд технических проблем, которые стали фишкой этой песни. Там везде проблемы - в клавишных, в барабанах, в вокальной партии. Там шеститактовый бит ломается посередине квадрата. Профессиональный басист, который обычно играл на раз любые партии, записывал свою партию для песни шесть часов, человек потел, плевался, но сделал, молодец. У меня была какая-то полуакустическая гитара, на которой я днем ранее играл концерт и порвал струну, а остальные не менялись пару месяцев. Пока сходил покурить, текст написал, пробренчал на пяти струнах - вот так и получилась песня.
- Что для тебя «идеальный отпуск»?
- Наверное, идеальный отпуск – это тот, из которого я привожу кучу новых песен. Мне это нравится. Если пишу новые песни, значит, я круто отдыхаю, значит, я радуюсь. Мне желательно погрузиться в себя или в окружающий мир, люди могут в этот момент существовать рядом, но не постоянно.
- Социальные сети или новости могут повлиять на текст песни?
- Могут, я могу зацепить что-то из информации по новостям, еще что-то написать. Но если таких новостей становится слишком много, то возрождается группа «Инфекция», например, появляется новый альбом. Или какой-то проект. У меня очень много неизданных проектов, например, «Помет фантазии». Мы с какими-то ребятами импровизируем, что-то сочиняем, записываем, или я один. Вот сейчас у меня очередной проект, уже две композиции появилось, я сам там играю на всем, называется «Найк Борзов и его божественное индийское радио».
- Что тебе дарить в твой день рождения?
- Не знаю... Ковер, седло или телевизор!
Найк Борзов - один из самых ярких и необычных артистов на современной независимой сцене, автор актуальных во все времена хитов, готовит большой праздник в свой день рождения. Найк создал свою первую группу в 14 лет, а к 45 годам выпустил 10 сольных альбомов, успел сыграть Курта Кобейна в спектакле Юрия Грымова «Нирвана» и бесчисленное количество раз бросал вызов себе и миру в музыкальной трансформации своего стиля. И пока поклонники наслаждаются свежим релизом «Кислотный бог», певец записывает новый альбом и готовится к большому шоу.
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