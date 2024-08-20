Нуки представила свою песню «Саботаж» в акустике
20 августа 202417:04
Дария «Нуки» Ставрович переосмыслила в акустическом звучании свою песню «Саботаж». Композиция стала первым релизом Нуки после того, как исполнительница покинула группу «СЛОТ». Сейчас «Саботаж» занимает лидирующую позицию в хит-параде «Чартова Дюжина» на «Нашем Радио».
Ранее у Ставрович вышла новая песня «Спичка» - о двух людях, которые пытаются спасти друг друга от одиночества и мрака.
Основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов в пресс-центре НСН представил новую вокалистку коллектива Дарью Равдину,.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru