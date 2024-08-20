Нуки представила свою песню «Саботаж» в акустике

Дария «Нуки» Ставрович переосмыслила в акустическом звучании свою песню «Саботаж». Композиция стала первым релизом Нуки после того, как исполнительница покинула группу «СЛОТ». Сейчас «Саботаж» занимает лидирующую позицию в хит-параде «Чартова Дюжина» на «Нашем Радио».

Вокалист «СЛОТ» допустил участие Нуки в концерте на 25-летие группы

Ранее у Ставрович вышла новая песня «Спичка» - о двух людях, которые пытаются спасти друг друга от одиночества и мрака.

Основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов в пресс-центре НСН представил новую вокалистку коллектива Дарью Равдину,.


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ФОТО: Анастасия Михайлова
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