Вокалист «СЛОТ» допустил участие Нуки в концерте на 25-летие группы

Для многих уход певицы Дарии Ставрович из группы «СЛОТ» стал трагедией, заявил в пресс-центре НСН Игорь Лобанов.

Основатель и вокалист рок-группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов в пресс-центре НСН признался, что коллектив был бы рад появлению экс-солистки группы Дарии (Нуки) Ставрович на юбилее группы.

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«Когда мы общались в крайний раз с Нуки, я ей сказал: «Мы же не забиваем гвозди в крышку гроба? Крышку-то закрываем, но гвозди не надо». Она согласилась. Время лечит, непонятно, что тут лечить, конечно. Все успокоятся, будут концерты. Нам было бы в кайф, если бы Нуки появилась на 25-летии группы. Для многих людей уход Нуки стал трагедией», - сказал собеседник НСН.

В начале апреля Дария Ставрович объявила об уходе из группы и распустила свой проект «Нуки». Лобанов тогда рассказал в интервью Telegram-каналу «Радиоточке НСН», что они ищут новую вокалистку, подчеркнув, что бросать фанатов группы – это «предательство».

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ФОТО: ЕВРАЗ
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