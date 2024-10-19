Нуки представила новую песню «Не нужны»
19 октября 202421:50
Певица Дария «Нуки» Ставрович, бывшая вокалистка группы «СЛОТ» выпустила новую песню под названием «Не нужны».
Новый релиз войдет в альбом, который группа артистка планирует выпустить этой осенью.
«Не нужны» стала третьей композицией из грядущего альбома.
Ранее основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов в пресс-центре НСН представил новую вокалистку коллектива Дарью Равдину.
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- Нуки представила новую песню «Не нужны»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru