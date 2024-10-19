Нуки представила новую песню «Не нужны»

Певица Дария «Нуки» Ставрович, бывшая вокалистка группы «СЛОТ» выпустила новую песню под названием «Не нужны».

«Приняли без критики»: Новую солистку «СЛОТ» представили в нетипичном звучании

Новый релиз войдет в альбом, который группа артистка планирует выпустить этой осенью.

«Не нужны» стала третьей композицией из грядущего альбома.

Ранее основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов в пресс-центре НСН представил новую вокалистку коллектива Дарью Равдину.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Анастасия Михайлова
ТЕГИ:Новый АльбомПесняМузыкаМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры