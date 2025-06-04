Новым участником проекта «Джаз на воде» станет группа Django Friends
Музыкальная группа Django Friends выступит в проекте Радио JAZZ 89.1 FM и флотилии «Рэдиссон Ройал» «Джаз на воде» в этот четверг, 5 июня.
Концерт пройдет в музыкальном стиле джаз-мануш. Его основатель, француз цыганского происхождения Джанго Рейнхардт придумал джаз-музыку без труб и барабанов. Ее характерные особенности — смешивание веселья и грусти, а также использование проникновенных мотивов французских баллад. Это направление уже стало популярным в Европе и России.
Django Friends с 2015 года руководит Георгий Яшагашвили. Его коллектив регулярно проводит «Гитарные Фестивали им. Джанго Рейнхардта», а также активно гастролирует по России, чтобы привлечь интерес к новому направлению среди исполнителей и слушателей. Отплытие теплохода запланировано на 20:00, а за час до этого начнется посадка гостей у причала «Гостиница «Украина».
Ранее проект «Джаз на воде» объявил программу на июнь, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru