Новым участником проекта «Джаз на воде» станет группа Django Friends

Концерт пройдет в музыкальном стиле джаз-мануш. Его основатель, француз цыганского происхождения Джанго Рейнхардт придумал джаз-музыку без труб и барабанов. Ее характерные особенности — смешивание веселья и грусти, а также использование проникновенных мотивов французских баллад. Это направление уже стало популярным в Европе и России.

Django Friends с 2015 года руководит Георгий Яшагашвили. Его коллектив регулярно проводит «Гитарные Фестивали им. Джанго Рейнхардта», а также активно гастролирует по России, чтобы привлечь интерес к новому направлению среди исполнителей и слушателей. Отплытие теплохода запланировано на 20:00, а за час до этого начнется посадка гостей у причала «Гостиница «Украина».

Ранее проект «Джаз на воде» объявил программу на июнь, напоминает НСН.

