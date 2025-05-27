«АГАФОННИКОВ-BAND» выступит на «Джазе на воде»
Радио JAZZ приглашает посетить концерт коллектива «АГАФОННИКОВ-BAND» под управлением пианиста и композитора Владимира Агафонникова, который состоится 29 мая.
В рамках проекта «Джаз на воде» музыканты вместе с ценителями музыки отправятся в круиз от Радио JAZZ 89.1 FM и флотилии «Рэдиссон Ройал».
Владимир Агафонников объединяет на одной сцене именитых и молодых джазменов, представляя все разнообразие жанра – от классического свинга до современного фьюжна. Активное участие в международных фестивалях исполнителей джаза, статусные премии, выступление джазового коллектива в Кремле с Джорджем Бэнсоном, обладателем премии «Грэмми», ставит коллектив в ряд уважаемых джазовых команд Москвы.
«АГАФОННИКОВ-BAND» – группа с уникальным звучанием, чья игра отличается глубиной чувств. В репертуар коллектива входят как классические джазовые стандарты, так и авторские композиции в стиле различных музыкальных традиций.
В концерте примет участие Валерия Миронова, эстрадная и джазовая певица, автор песен, актриса дубляжа и мюзикла, победитель и лауреат различных международных и всероссийских вокальных конкурсов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru