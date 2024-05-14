Новый трек Оксимирона за 13 часов набрал полмиллиона просмотров

Рэпер Oxxxymiron (Мирон Фёдоров, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) выпустил новый трек под названием «Мир горит». В нем в частности есть строка: «Они знают, что я их скорее обую, чем переобуюсь».

В песне Оксимирон читает об артистах, которые «согласились на табу» и посещают присоединенные территории. За 13 часов трек набрал почти полмиллиона просмотров на YouTube.