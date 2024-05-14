Новый трек Оксимирона за 13 часов набрал полмиллиона просмотров
Рэпер Oxxxymiron (Мирон Фёдоров, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) выпустил новый трек под названием «Мир горит». В нем в частности есть строка: «Они знают, что я их скорее обую, чем переобуюсь».
В песне Оксимирон читает об артистах, которые «согласились на табу» и посещают присоединенные территории. За 13 часов трек набрал почти полмиллиона просмотров на YouTube.
Рэпер также анонсировал новый альбом под названием «Национальность: нет». Это надпись из карточки розыска, размещенной в базе МВД России, на его имя. Ведомство разыскивает Оксимирон за уклонение от исполнения обязанностей, возложенных на иноагентов, уточнял ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что рэперу Оксимирону грозит штраф и запрет на выступления в ОАЭ из-за политических высказываний.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru