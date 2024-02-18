В Нижнем Новгороде отменили концерт рэпера FEDUK

Концерт должен был пройти 18 февраля в Milo Concert Hall. Причина отмены не называется. Новой даты выступления пока нет.

Билеты будут действительны на новую дату. При желании их можно сдать через билетного оператора.

В начале февраля концерт FEDUK отменили в Тюмени. Выступление должно было пройти 23 февраля в клубе «Байконур».

Ранее стало известно, что рэперу Оксимирону (Мирон Федоров, признан иноагентом в РФ) грозит штраф и запрет на выступления в Объединенных Арабских Эмиратах. Причиной стали политические высказывания исполнителя во время одного из концертов, отмечает «Радиоточка НСН».

