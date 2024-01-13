СМИ: Рэперу Оксимирону грозит запрет выступать в ОАЭ из-за антироссийских заявлений
Рэперу Оксимирону (настоящее имя — Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) грозит штраф и запрет на выступления в ОАЭ, пишет Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, местные госорганы начали проверку артиста на предмет разжигания межнациональной розни и публичных политических высказываний, которые запрещены в ОАЭ. Причиной стали антироссийские заявления рэпера на концерте в Дубае, который прошел 11 января.
Представители контролирующего органа сейчас изучают запись выступления артиста.
Ранее выступления и публичные мероприятия с участием российского рэпера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) запретили на территории Объединенных Арабских Эмиратов, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Рэперу Оксимирону грозит запрет выступать в ОАЭ из-за антироссийских заявлений
- Военком из мемов станет вице-премьером Забайкалья
- Отменили Акунина*: В России прекращают выход книг и спектаклей автора-иноагента
- В Подмосковье зафиксировали новый температурный рекорд зимы
- В Роспотребнадзор пока не поступали жалобы из-за пожара на складе Wildberries
- Еще одна авария на теплосетях в Липецке оставила без отопления 40 жилых домов
- ВС РФ нанесли удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины
- Ущерб возместят: Продавцам и покупателям вернут деньги после пожара на складе в Петербурге
- Илон Маск высказался по факту смерти Гонсало Лиры в украинской тюрьме
- В Александринском театре отменили показы спектаклей по пьесе Бориса Акунина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru