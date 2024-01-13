СМИ: Рэперу Оксимирону грозит запрет выступать в ОАЭ из-за антироссийских заявлений

Рэперу Оксимирону (настоящее имя — Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) грозит штраф и запрет на выступления в ОАЭ, пишет Telegram-канал Mash.

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По данным СМИ, местные госорганы начали проверку артиста на предмет разжигания межнациональной розни и публичных политических высказываний, которые запрещены в ОАЭ. Причиной стали антироссийские заявления рэпера на концерте в Дубае, который прошел 11 января.

Представители контролирующего органа сейчас изучают запись выступления артиста.

Ранее выступления и публичные мероприятия с участием российского рэпера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) запретили на территории Объединенных Арабских Эмиратов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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