«Джаз и коллаборации»: Дмитрий Маликов раскрыл секреты юбилейного концерта

Также певец признался, что из-за загруженности по работе до сих пор не спланировал летний отпуск.

«Так много предложений по работе на лето, что пока не можем найти дырочку, чтобы отдохнуть. Но семью, конечно, куда-то надо пристроить, сейчас над этим думаем, пока еще решения нет. Для меня отдых – это семья, это солнце, это тепло, хорошие эмоции, близкие друзья рядом и море, конечно, желательно», - поделился он.

Ранее певец Владимир Пресняков в беседе с НСН признался, что с удовольствием выступил бы на фестивале «Нашествие».

