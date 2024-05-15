«Джаз и коллаборации»: Дмитрий Маликов раскрыл секреты юбилейного концерта

Дмитрий Маликов в эфире НСН анонсировал юбилейный концерт в 2025 году, пообещав слушателям новые обработки старых хитов и неожиданные коллаборации.

Певец, народный артист России Дмитрий Маликов в беседе с НСН на препати Премии телеканала RU.TV поделился творческими планами на лето и предстоящий юбилейный год.

«В следующем году будет большой концерт, потому что у меня юбилей. Планируем интересные номера, интересные коллаборации, новые песни, современные обработки старых композиций, потому что это тоже сейчас актуально. Много занимаюсь джазом сейчас. Очень бы хотел принять участие и в фестивале «Нашествие». Ждите, слушайте», - рассказал он.
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Также певец признался, что из-за загруженности по работе до сих пор не спланировал летний отпуск.

«Так много предложений по работе на лето, что пока не можем найти дырочку, чтобы отдохнуть. Но семью, конечно, куда-то надо пристроить, сейчас над этим думаем, пока еще решения нет. Для меня отдых – это семья, это солнце, это тепло, хорошие эмоции, близкие друзья рядом и море, конечно, желательно», - поделился он.

Ранее певец Владимир Пресняков в беседе с НСН признался, что с удовольствием выступил бы на фестивале «Нашествие».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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