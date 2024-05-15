«Джаз и коллаборации»: Дмитрий Маликов раскрыл секреты юбилейного концерта
15 мая 202421:21
Ева Никитина
Дмитрий Маликов в эфире НСН анонсировал юбилейный концерт в 2025 году, пообещав слушателям новые обработки старых хитов и неожиданные коллаборации.
Певец, народный артист России Дмитрий Маликов в беседе с НСН на препати Премии телеканала RU.TV поделился творческими планами на лето и предстоящий юбилейный год.
«В следующем году будет большой концерт, потому что у меня юбилей. Планируем интересные номера, интересные коллаборации, новые песни, современные обработки старых композиций, потому что это тоже сейчас актуально. Много занимаюсь джазом сейчас. Очень бы хотел принять участие и в фестивале «Нашествие». Ждите, слушайте», - рассказал он.
Также певец признался, что из-за загруженности по работе до сих пор не спланировал летний отпуск.
«Так много предложений по работе на лето, что пока не можем найти дырочку, чтобы отдохнуть. Но семью, конечно, куда-то надо пристроить, сейчас над этим думаем, пока еще решения нет. Для меня отдых – это семья, это солнце, это тепло, хорошие эмоции, близкие друзья рядом и море, конечно, желательно», - поделился он.
Ранее певец Владимир Пресняков в беседе с НСН признался, что с удовольствием выступил бы на фестивале «Нашествие».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поменял состав наблюдательного совета корпорации «Ростех»
- Онкопрепарат «Эндоксан» исчез из российских аптек
- Украина получила 600 тонн оборудования для восстановления энергетики
- Аварийные отключения света ввели на Украине
- Росстат: В 2024 году население построило 69,4% жилья в России
- Путин: Нападение на Фицо является чудовищным преступлением
- Путин подписал закон о запрете иноагентам избираться на выборах любого уровня
- СМИ: У Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости
- В посольстве России осудили покушение на главу правительства Словакии
- CNN: предвыборные теледебаты Байдена и Трампа пройдут без зрителей в студии
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru