Радио Jazz представило Игоря Бутмана в составе жюри премии «Все цвета джаза»
Джазмен, народный артист РФ Игорь Бутман вошел в состав жюри ежегодной музыкальной премии «Все цвета джаза». Об этом сообщили в пресс-службе организатора мероприятия Радио Jazz.
Выбор лауреатов пройдет в несколько этапов на официальном сайте премии. Тройки финалистов в семи номинациях будут определены звездными экспертами.
Юбилейная, десятая церемония вручения премии «Все цвета джаза» пройдет 26 ноября в зале Omega Rooftop. Победителей в семи номинациях объявят в эфире Радио Jazz с 18 по 24 ноября.
Ранее к жюри премии присоединилась эстрадная певица, народная артистка РФ Лариса Долина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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