«Позитива, счастья и любви!» Музыканты поздравили россиян с Новым годом

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев также обратился ко всем читателям «Радиоточки НСН» с поздравлениями по случаю наступления Нового года. Он пожелал от всей души, чтобы в новом году всем жилось легче, веселее и, возможно, денежнее, чем в ушедшем, а также счастья и удачи.

Не осталась в стороне от поздравлений и Группа Brainstorm. Участники коллектива пожелали всем нового счастья и хорошего здоровья, мира и любви в каждом доме.

Ранее лидер группы «Ногу свело!» пожелал россиянам «привести головы в порядок».

