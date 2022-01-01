«Позитива, счастья и любви!» Музыканты поздравили россиян с Новым годом

В новом году пусть всем живётся легче, веселее и, возможно, денежно, пожелал лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.

Вот и наступил Новый 2022 год. Известные музыканты поздравляют россиян.

Участник групп «Слот» и «Модем» КэШ принёс свои поздравления с Новым годом Тelegram-каналу «Радиоточка НСН». По его словам, у всех нас получается находить во всем происходящем позитив, а также извлекать отличные уроки и двигаться вперед и вверх.

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Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев также обратился ко всем читателям «Радиоточки НСН» с поздравлениями по случаю наступления Нового года. Он пожелал от всей души, чтобы в новом году всем жилось легче, веселее и, возможно, денежнее, чем в ушедшем, а также счастья и удачи.

Не осталась в стороне от поздравлений и Группа Brainstorm. Участники коллектива пожелали всем нового счастья и хорошего здоровья, мира и любви в каждом доме.

Ранее лидер группы «Ногу свело!» пожелал россиянам «привести головы в порядок».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НСННовый ГодМузыкантыПоздравление
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