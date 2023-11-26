Актер дубляжа Моисеев признался, что боится нейросетей
Озвучивавший супергероев актер дубляжа Никита Моисеев рассказал, что боится нейросетей.
Артист отметил, что опасения по поводу развития искусственного интеллекта высказывают все его коллеги. Он усомнился, что совершенствование нейросетей и связанные с этим негативные процессы удастся остановить.
«Если будет какая-то идея, я бы поддержал», - сказал Моисеев в беседе с «Мослентой».
Ранее сообщалось, что искусственный интеллект создал музыку городов на основе истории и произведений композиторов Российского национального музея музыки, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ХАМАС освободило заложника с российским гражданством
- Фильм «По щучьему велению» обогнал по сборам «Последнего богатыря»
- Матвиенко попросила сенаторов разделять личное мнение и позицию члена Совфеда
- В Тверской области обезвредили беспилотник
- Актер дубляжа Моисеев признался, что боится нейросетей
- Новогодний «сюрприз»: Россияне готовятся к росту цен на продукты к праздникам
- Премьер Финляндии заявил о готовности закрыть все КПП на границе с РФ
- Исследование: половина россиян не слушали мам при выборе профессии
- Минобороны: силы ПВО за сутки сбили три украинских самолета
- В Петербурге скончался худрук театра «Маска» Сергей Овсянников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru