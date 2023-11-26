Актер дубляжа Моисеев признался, что боится нейросетей

Артист отметил, что опасения по поводу развития искусственного интеллекта высказывают все его коллеги. Он усомнился, что совершенствование нейросетей и связанные с этим негативные процессы удастся остановить.

«Если будет какая-то идея, я бы поддержал», - сказал Моисеев в беседе с «Мослентой».

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект создал музыку городов на основе истории и произведений композиторов Российского национального музея музыки, отмечает «Радиоточка НСН».

