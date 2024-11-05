Новый альбом «Ленинграда» и Инстасамки будет называться «бумеры и зумеры»

Новый альбом группы «Ленинград» и певицы Инстасамки (Дарья Зотеева) будет называться «бумеры и зумеры». Информация об этом появилась на страницах исполнителей.

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В альбом войдут шесть треков: «Хорошо», «За деньги нет», «Имба», «Ай лав ю», «Русские вперед» и «Рок».

Релиз намечен на 8 ноября.

Ранее группа «Ленинград» заявила, что Сергей Шнуров и Инстасамка выпустят совместный альбом. Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что Шнуров сейчас больше нуждается в сотрудничестве с Инстасамкой, чем сама рэперша.

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ФОТО: РИА Новости
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