Новый альбом «Ленинграда» и Инстасамки будет называться «бумеры и зумеры»
5 ноября 202419:30
Новый альбом группы «Ленинград» и певицы Инстасамки (Дарья Зотеева) будет называться «бумеры и зумеры». Информация об этом появилась на страницах исполнителей.
В альбом войдут шесть треков: «Хорошо», «За деньги нет», «Имба», «Ай лав ю», «Русские вперед» и «Рок».
Релиз намечен на 8 ноября.
Ранее группа «Ленинград» заявила, что Сергей Шнуров и Инстасамка выпустят совместный альбом. Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в интервью «Радиоточке НСН» заявила, что Шнуров сейчас больше нуждается в сотрудничестве с Инстасамкой, чем сама рэперша.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru