«Новый альбом и Сахалин»: Билли Новик попрощался со «студийным» годом перед юбилейным

Один из основателей петербургской группы «Billy's Band» Билли Новик признался в беседе с НСН, что самыми яркими моментами 2024 года для него стали первый за семь лет новый альбом, первая поездка на Сахалин, а также активное сотрудничество с джазменом Игорем Бутманом.

Музыкант отметил, что главным событием уходящего года для него и для группы стал выход нового альбома: сборник «В шляпе» был представлен на виниле в феврале.