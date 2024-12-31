«Новый альбом и Сахалин»: Билли Новик попрощался со «студийным» годом перед юбилейным
Лидер «Billy’s Band» упомянул выход первого за семь лет альбома на виниле и свои джазовые достижения.
Один из основателей петербургской группы «Billy's Band» Билли Новик признался в беседе с НСН, что самыми яркими моментами 2024 года для него стали первый за семь лет новый альбом, первая поездка на Сахалин, а также активное сотрудничество с джазменом Игорем Бутманом.
Музыкант отметил, что главным событием уходящего года для него и для группы стал выход нового альбома: сборник «В шляпе» был представлен на виниле в феврале.
«Для нас главным итогом стал выход нового альбома впервые за семь лет. Это была виниловая пластинка. Конечно, мы выложили все эти записи на стриминговые платформы, но винил получился очень красивый, очень достойный. Уходящий год могу назвать очень “студийным” — мы выпустили альбом моего второго проекта “Петербургский джазовый актив” с более старыми, любимыми песнями. Кроме того, на девятой премии Радио JAZZ “Все цвета джаза” я победил в номинации “Музыкант года”, весь 2024 год я с гордостью носил этот титул. Также в этом году мне посчастливилось вести эту премию, что тоже для меня было очень интересным опытом. Еще мы впервые побывали на Сахалине — это некий географический рекорд для нас», — сказал исполнитель.
Собеседник НСН добавил, что в 2024 году «Billy’s Band» активно сотрудничал с Игорем Бутманом.
«Мы очень сблизились в этом году с Игорем Бутманом, он не раз приглашал меня поучаствовать в его концертах, как в Москве и Санкт-Петербурге вместе с группой “Billy’s Band”, так и в регионах. Мы выступили на Первом международном санкт-петербургском джазовом фестивале. Это тоже очень знаковое для нас событие — быть в основе этой традиции. Также Игорь Бутман приглашал как группу “Billy’s Band”, так и меня лично на фестивали, которые проходили по всей стране», — заявил Билли Новик.
В заключение исполнитель добавил, что в 2025 году группа отметит 25-летний юбилей большими концертами в крупных российских городах.
«Следующий год будет очень волнительным и лично для меня, и для моей группы, потому что это год двойного юбилея. Мне исполнится 50 лет, а группе “Billy’s Band” — 25 лет. Мы планируем очень широкие и масштабные концерты в БКЗ “Октябрьский” в Санкт-Петербурге, в Москве, а также в крупных региональных городах. Это будет очень большая итоговая программа, квинтэссенция всего, что происходило со мной и с группой за последние 25 лет», — подытожил он.
Музыкант надеется, что 2025 год будет более радостным, чем 2024-й.
«Поздравляю от всех петербургских джазменов с Новым годом! Пусть он принесет нам чуть больше радости, чем его предшественник, ведь оптимизм — это то, что позволяет нам двигаться вперед, не унывать и радоваться тому, что имеем», — обратился к слушателям Билли Новик.
Ранее Билли Новик представил вторую часть альбома «Песни Егора Летова».
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