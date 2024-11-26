Билли Новик вручил премию «Все цвета джаза» певице Fantine как музыканту года

Один из основателей петербургской группы «Billy's Band» Билли Новик вручил премию «Все цвета джаза» австралийской певице доминиканского происхождения Fantine как музыканту года.

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Юную Fantine с самого детства сравнивали с Уитни Хьюстон, и это не просто так, ведь артистка — обладательница уникальной внешности и сильного голоса. Певица стала известна широкому кругу слушателей благодаря девятому сезону шоу «Голос» на Первом канале в 2020 году. Тогда Fantine выбрала как раз композицию Хьюстон «I’m Every Woman», кавер-версию которой великая певица записала для фильма «Телохранитель». В ходе слепых прослушиваний все наставники повернулись к Fantine - Сергей Шнуров, Баста, Валерий Сюткин и Полина Гагарина были поражены манерой исполнения певицы.

В 2014 году вокалистка начала выступать с Московским джазовым оркестром под руководством народного артиста России Игоря Бутмана.

Торжественная церемония награждения X ежегодной престижной премии в мире джазовой музыки «Все цвета джаза» проходит в московском зале Omega Rooftop на крыше Универмага «Цветной». Среди гостей мероприятия - Jazz Dance Orchestra, Вадим Эйленкриг, Анна Бутурлина, музыканты из LRK Trio, Elena Jaya, а также Олег и Наталья Бутман.

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ФОТО: НСН / Анастасия Александрова
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