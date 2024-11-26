Билли Новик вручил премию «Все цвета джаза» певице Fantine как музыканту года

Юную Fantine с самого детства сравнивали с Уитни Хьюстон, и это не просто так, ведь артистка — обладательница уникальной внешности и сильного голоса. Певица стала известна широкому кругу слушателей благодаря девятому сезону шоу «Голос» на Первом канале в 2020 году. Тогда Fantine выбрала как раз композицию Хьюстон «I’m Every Woman», кавер-версию которой великая певица записала для фильма «Телохранитель». В ходе слепых прослушиваний все наставники повернулись к Fantine - Сергей Шнуров, Баста, Валерий Сюткин и Полина Гагарина были поражены манерой исполнения певицы.

В 2014 году вокалистка начала выступать с Московским джазовым оркестром под руководством народного артиста России Игоря Бутмана.

Торжественная церемония награждения X ежегодной престижной премии в мире джазовой музыки «Все цвета джаза» проходит в московском зале Omega Rooftop на крыше Универмага «Цветной». Среди гостей мероприятия - Jazz Dance Orchestra, Вадим Эйленкриг, Анна Бутурлина, музыканты из LRK Trio, Elena Jaya, а также Олег и Наталья Бутман.

