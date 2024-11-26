Билли Новик вручил премию «Все цвета джаза» певице Fantine как музыканту года
Один из основателей петербургской группы «Billy's Band» Билли Новик вручил премию «Все цвета джаза» австралийской певице доминиканского происхождения Fantine как музыканту года.
Юную Fantine с самого детства сравнивали с Уитни Хьюстон, и это не просто так, ведь артистка — обладательница уникальной внешности и сильного голоса. Певица стала известна широкому кругу слушателей благодаря девятому сезону шоу «Голос» на Первом канале в 2020 году. Тогда Fantine выбрала как раз композицию Хьюстон «I’m Every Woman», кавер-версию которой великая певица записала для фильма «Телохранитель». В ходе слепых прослушиваний все наставники повернулись к Fantine - Сергей Шнуров, Баста, Валерий Сюткин и Полина Гагарина были поражены манерой исполнения певицы.
В 2014 году вокалистка начала выступать с Московским джазовым оркестром под руководством народного артиста России Игоря Бутмана.
Торжественная церемония награждения X ежегодной престижной премии в мире джазовой музыки «Все цвета джаза» проходит в московском зале Omega Rooftop на крыше Универмага «Цветной». Среди гостей мероприятия - Jazz Dance Orchestra, Вадим Эйленкриг, Анна Бутурлина, музыканты из LRK Trio, Elena Jaya, а также Олег и Наталья Бутман.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нетаньяху предложил прекратить боевые действия с «Хезболлой»
- Ростов в Ярославской области могут переименовать в Ростов Великий
- СМИ: ЕС может предложить 16-й пакет антироссийских санкций в январе
- Билли Новик вручил премию «Все цвета джаза» певице Fantine как музыканту года
- В Санкт-Петербурге прокуратура проверяет пожар на ледоколе
- Эмир Кустурица намерен получить российское гражданство
- G7 готовит новые санкции против России и помощь Украине
- Великобритания пообещала ответить на высылку своего дипломата из России
- Минобороны: Система ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
- Стилист Лисовец вручил премию проекту «Джаз на воде» за лучшее мероприятие года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru