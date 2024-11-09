Билли Новик выпустил продолжение «Песен Егора Летова»
9 ноября 202419:59
Основатель группы «Billy’s Band» Билли Новик представил вторую часть альбома «Песни Егора Летова».
В новую пластинку вошли десять таких песен, как «Мимикрия», «Моя оборона», «Мышеловка» и другие. Цифровой релиз осуществил «МТС Лейбл».
Примечательно, что все эти произведения регулярно звучат на трибьют-концертах Билли Новика в честь Егора Летова.
Ранее философ и политолог Александр Дугин назвал основателя группы «Гражданская оборона» Егора Летова настоящим патриотом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru