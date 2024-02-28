Песни Элвиса Пресли, Джими Хендрикса и Тимбалэнда отправили на Луну
Космический корабль «Одиссей» доставил на Луну музыкальную капсулу времени. Об этом в интервью журналу Billboard рассказал автор идеи, известный продюсер Даллас Сантана.
По его словам, на спутник Земли отправили песни Элвиса Пресли, Джими Хендрикса, Дженис Джоплин, Чака Берри, Боба Марли, The Who, Sly & The Family Stone, Тимбалэнда и других артистов. Сантана объяснил свой выбор тем, что их творчество «прошло испытания временем».
Также в оцифрованный архив Melody Trust, в который вошли около 25 тысяч песен, поместили обложки легендарных альбомов, типа «Dark Side Of The Moon» Pink Floyd, и фотографии с фестиваля «Вудсток».
«На случай, если мы взорвём себя ядерным оружием, или на нас упадет метеорит, или изменение климата уничтожит нас, на Луне останется свидетельство нашей истории», — заключил Сантана.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск, чья компания SpaceX доставила на Луну корабль «Одиссей», заявил, что человечеству нужно осваивать космос и заселять другие планеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru