Песни Элвиса Пресли, Джими Хендрикса и Тимбалэнда отправили на Луну

По его словам, на спутник Земли отправили песни Элвиса Пресли, Джими Хендрикса, Дженис Джоплин, Чака Берри, Боба Марли, The Who, Sly & The Family Stone, Тимбалэнда и других артистов. Сантана объяснил свой выбор тем, что их творчество «прошло испытания временем».

Также в оцифрованный архив Melody Trust, в который вошли около 25 тысяч песен, поместили обложки легендарных альбомов, типа «Dark Side Of The Moon» Pink Floyd, и фотографии с фестиваля «Вудсток».

«На случай, если мы взорвём себя ядерным оружием, или на нас упадет метеорит, или изменение климата уничтожит нас, на Луне останется свидетельство нашей истории», — заключил Сантана.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск, чья компания SpaceX доставила на Луну корабль «Одиссей», заявил, что человечеству нужно осваивать космос и заселять другие планеты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».