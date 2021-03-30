Макс Покровский о финансовых потерях и своих метаниях в карантин

Группа «Ногу Свело!» представила новый альбом «Парфюмерия», в него вошли 11 треков, три из которых написаны на английском языке. Звучание пластинки сильно отличается от предыдущего лонгплея «4 стадии карантина» и последующих синглов. Политических заявлений, которыми Покровский неожиданно отметился за последний год, в этой работе также нет.

- Макс, почему? Тебя шарахает из стороны в сторону: то ты за политику топишь, теперь стал этаким танцевально-электронным мачо. Это же все не свойственно «Ногу Свело!». Что ты всё ищешь?

- «Парфюмерия» - это наш выход из карантинного настроения. Но из карантинного настроения вот так одним махом нельзя выйти, просто взять и сказать: «А теперь мы веселые!». Но, тем не менее, песни все абсолютно новые, по настроению они получились пестрыми, но мы всегда были пестрые. И самые «раздолбайские» наши песни просто ждали своего часа. И теперь, попав в альбом, они уже там свой бал правят.

- Ну, своим раздолбайством ты вряд ли кого удивил. Чего нельзя сказать о твоих новых песнях прошлого года, когда вдруг поперла сплошная политика. Скажи честно, от тебя не отвернулась за это старая аудитория? Ты нарвался на хейт?

- Я горжусь своими работами. Я знаю, что получились очень сильные композиции, вот так в лоб это говорю, без тени какой-то ложной скромности. То был сильный альбом. Поразительным образом получилось. Многие синглы о которых ты говоришь, практически сразу стали миллионниками, я имею ввиду видеоклипы, без каких-то дополнительных вливаний сил, энергии, денег с нашей стороны.

- Но в твоих соцсетях не только благодарственные комментарии, много злых. Особенно к постам, где ты поддерживаешь Навального. Классно быть смелым из-за рубежа? Ответишь тут на этот ехидный вопрос?

- Да, многие считают, что я такой смелый, потому что нахожусь в Америке. Никому из этих людей не приходит в голову, что я нахожусь в Америке, потому что я такой смелый. Но декларировать это тоже не совсем честно с моей стороны, поэтому не буду передергивать... Всегда есть крайности, которые приводят тебя в данный момент времени в то место и в то состояние, в котором ты оказался. Это некая последовательность действий, желаний, порой, каких-то инстинктивных поступков. Но, в свои 52 года я имею право находиться там, где я хочу, и делать то, что я хочу. Это не богатые папа с мамой перевезли меня в Америку, посадили и сказали: «Вот тебе ложка, вот тебе каша, вот тебе Интернет и чипсы – жри, перди и пиши посты в соцсетях». Нет, я все сделал сам и это все части большого процесса. Я стал человеком мира.

- Да, для многих ты открылся с новой стороны. И многие промоутеры, с которыми мы это обсуждали, говорят, что из-за этого у тебя началось «обнуление» старой аудитории. То есть те, кто воспринимал «Ногу Свело!», как легкую и веселую группу не поняли твоих метаморфоз. Ты это заметил? Или у тебя одни ушли, а другие пришли и тебе все равно?

- Ты знаешь, мне не все равно. Я очень многие комментарии читал на наши клипы, их огромное количество, огромное. И у меня есть подозрение, что не очень многие ушли. Потому что комментариев типа: «Ой, какой ужас, отписываюсь!», я таких почти не видел. Ну, то есть видел, конечно, в Instagram писали «отписываюсь». Ну, значит, туда вам и дорога, спасибо!

- А те, кто тебя активно лайкает в интернете, они разве также активно ходят на твои концерты? Мне кажется, это две разные аудитории в России, как считаешь?

- Я пока не могу сказать, что я заметил снижение количества людей, приходящих на мои концерты. Я не могу это объяснить, но пока не витает в воздухе это снижение. Снижение пока только в количестве приглашений на телевизионные каналы и на корпоративы. Но давай все-такие не оставлять твой вопрос без ответа, я скажу так: 23 апреля – Мытищи, 25 апреля – Омск, 26 – Новосибирск, 27 – Барнаул, 29 – Томск, 30 – Кемерово, 3 мая – Красноярск, 4 мая – Абакан, 6 мая – Иркутск, неожиданно возник и думает Екатеринбург, еще Владивосток под вопросом. Как идут продажи билетов, я честно скажу, не знаю. Но, нас зовут и ждут в этих городах.

- Тогда скажи, чего ждать от тебя в этих городах?

- Дело все в том, что превращаться в человека, говорящего только на остро социальную или политическую тему мне очень не хотелось бы. Поэтому альбом «Парфюмерия», который сейчас вышел, он этим очень важен! Что будет дальше, я, разумеется, не знаю, потому что рождение новых песен не планируется загодя, они сами появляются.

- 2020 год перепахал концертную индустрию. Все потеряли, в первую очередь, финансово. Какие твои потери?

- На публике я часто говорю, что «Ногу Свело!» - группа штормов. Как бы не было тяжело, мы выживаем в штормах намного легче, чем при отсутствии ветра, с пустым парусом и в теплом болоте. Но, признаюсь, было тяжко, финансово были очень большие потери. Произошло общее кровопускание, но вопрос сейчас в том, насколько это кровопускание пошло нам на пользу? Я теперь хоть знаю, как выживать. Вот, запретят завтра «Ногу Свело!», вот полностью запретят, а я уже сейчас знаю до какой степени мне будет тяжело, я знаю до какой степени придется ужаться в своих потребностях. Да нам было тяжело, но мы знаем, что делать дальше. Поэтому снимаем сейчас новый клип на песню «Крылья» с альбома «Парфюмерия». Я же не сижу в шалаше и не грызу бамбук. Это и есть мой реальный капитал и величайшее богатство.

