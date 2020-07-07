Диана Арбенина анонсировала выход нового альбома «Ночных Снайперов»
Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Госдума вводит для чиновников штрафы за оскорбление граждан
Сегодня депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан. При первом подобном инциденте госслужащим грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, либо отстранение от должности на срок до одного года. При повторном оскорблении чиновники заплатят штраф до 150 тысяч рублей, либо им грозит дисквалификация на срок до двух лет.
Диана Арбенина: «Присоединяюсь с одной поправкой. К этим цифрам я бы добавила еще пару нулей», – отметила в эфире НСН Диана Арбенина.
Россияне объяснили нежелание отдыхать на отечественных курортах
Российские туристы объяснили, почему не хотят отдыхать на отечественных курортах после пандемии коронавируса. Как выяснил сервис путешествий «Туту.ру», первый отрицательный фактор для отдыхающих – дороговизна. Кроме того, многие путешественники считают, что проводить отпуск внутри страны скучно.
Диана Арбенина: «Говорить о том, что проводить отпуск у нас скучно, может только человек, который вообще не знает нашу огромную и очень интересную страну. Я была на Байкале, я была на Алтае, я была на Камчатке, и могу сказать, что это великолепные, прекрасные места. А что касается дороговизны, я абсолютно согласна. Что-то действительно очень нам дорого путешествовать по нашей классной стране. Я бы хотела, чтобы туроператоры обратили внимание на мой голос, который присоединяется к общему хору недовольных ценами на авиабилеты», – поделилась она со слушателями НСН.
Россияне вновь начали брать микрокредиты на путешествия
После выхода из режима самоизоляции россияне вновь начали брать микрокредиты на путешествия. Об этом сообщают специалисты «Юником 24».
Диана Арбенина: «И это абсолютно объяснимо. Живем мы только сегодня и только сейчас, поэтому, ребята, берите маленькие кредиты, и не отказывайте себе в удовольствии узнавать мир», – посоветовала она НСН.
Лепс предложил вернуть оценочные комиссии для артистов
Российскому шоу-бизнесу необходимы комиссии по определению степени мастерства артиста. Такое мнение высказал певец Григорий Лепс во время фестиваля Drive Live.
Диана Арбенина: «Григорий Викторович, абсолютно с вами согласна. Я бы, кстати, еще подумала про цензуру. Потому что уровень того, что льется в наши уши и попадает в головы наших детей, вообще за гранью. Но здесь есть один маленький момент. Мне кажется, что если у нас будут цензура и комиссии, то мы практически совсем останемся без эстрады. Как вам такое?», – предположила музыкант в разговоре с НСН.
«Ночные Снайперы» выпускают новый альбом
8 июля 2020 года группа «Ночные Снайперы» выпускает новый альбом.
Диана Арбенина: «Группа «Ночные Снайперы», известная своей плодовитостью, выпустит новый альбом «О2». Название пластинки намекает нам на один из самых важных элементов химической таблицы Менделеева. Остается сказать спасибо музыкантам за желание поделиться кислородом, пожелать удачи с новым альбомом и возобновление концертной деятельности, по которой они, несомненно, соскучились», – подытожила в эксклюзивном интервью НСН Диана Арбенина.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
694 тыс.+6 368 / сут.
Умерли
10 494+198 / сут.
Выздоровели
464 тыс.+9 551 / сут.
- ФСБ намерена предъявить Сафронову обвинение в госизмене 13 июля
- «Дело журналистов»: После Голунова и Прокопьевой пришли за Сафроновым
- Собчак оказалась среди задержанных за пикет в поддержку Сафронова у здания ФСБ
- Ведущим странам предрекли ужасную безработицу
- Шнуров стал сопредседателем Партии роста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru