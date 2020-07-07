Диана Арбенина анонсировала выход нового альбома «Ночных Снайперов»

Диана Арбенина: «Говорить о том, что проводить отпуск у нас скучно, может только человек, который вообще не знает нашу огромную и очень интересную страну. Я была на Байкале, я была на Алтае, я была на Камчатке, и могу сказать, что это великолепные, прекрасные места. А что касается дороговизны, я абсолютно согласна. Что-то действительно очень нам дорого путешествовать по нашей классной стране. Я бы хотела, чтобы туроператоры обратили внимание на мой голос, который присоединяется к общему хору недовольных ценами на авиабилеты», – поделилась она со слушателями НСН.

