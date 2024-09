«Незыблемый шедевр!»: Новый дебютный альбом Queen привлечет не только фанатов

Дебютный альбом группы Queen в новом формате еще больше повысит ценность музыкального шедевра, привлечет новых слушателей и займет почетное место в коллекциях ценителей искусства, заявил НСН журналист и музыкальный критик Денис Ступников.

Легендарная группа Queen переиздаст свой дебютный альбом Queen I в новой масштабной версии. В новый релиз войдут неизвестные прежде альтернативные, демо и концертные версии композиций группы начала 70-х годов. Переиздание будет представлено на шести компакт-дисках. Кроме того, будет выпущен клип на песню The Night Comes Down, сделанный с помощью искусственного интеллекта. Ступников назвал выпуск новый версии правильным решением.