«Незыблемый шедевр!»: Новый дебютный альбом Queen привлечет не только фанатов

«Мы живем в такое время, когда люди все больше относятся к музыке потребительски. В этих условиях очень сложно новым исполнителям, музыкальными новинками ветеранов даже сложно удивить. Существуют незыблемые музыкальные шедевры, к которым издатели и слушатели возвращаются снова и снова, чтобы приобщиться к той высокой культуре, штучной, винтажной, которая была 30-40 и больше лет назад. Поэтому очень правильно, что этот альбом переиздают», - отметил он.

По его словам, новая версия будет пользоваться спросом не только среди фанатов группы, музыкальный шедевр пополнит коллекции ценителей искусства.

«Я на сто процентов уверен, что спрос на него будет не только у фанатов группы. Я думаю, получится расширить потенциальную аудиторию группу. Это не просто какое-то очередное цифровое переиздание, альбом выпускается на диске, будет слушаться на хорошей аппаратуре. Ценность музыки повышается, когда она издается на носителях, на виниле…Какие-то коллекционные издания. К этому совсем другое отношение. Не секрет, что виниловый бум возобновился где-то лет 15 назад, теперь еще и диски», - рассказал Ступников.

При этом идею создания клипа с помощью искусственного интеллекта Ступников не оценил.

«Что касается клипа, мое отношение здесь гораздо сложнее. Искусственный интеллект никак не может заменить живого музыканта, живого режиссера, художника и так далее. Такие вещи нивелируют сам по себе музыкальный продукт, делают из шедевра просто набор звуков. Надо, конечно, сначала оценить продукт. Как эксперимент это имеет место быть, но я отношусь очень скептически к этому», - заключил собеседник НСН.

Всего в новое издание, которое увидит свет 25 октября, войдут 63 трека и 43 ремикса, все это тщательно отреставрированное и переработанное при помощи современных технологий звукозаписи. Гитарист группы Queen Брайан Мэй отметил, что теперь альбом Queen I зазвучит так, как музыканты всегда мечтали, передает «Радиоточка НСН».

