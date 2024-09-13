Pink Floyd может продать Sony Music права на музыкальный каталог за $500 млн

Британская рок-группа Pink Floyd может продать права на музыкальный каталог компании Sony Music, сообщает Financial Times.

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По данным газеты, сумма сделки может составить около 500 миллионов долларов.

Издание называет эту сделку одной из самых ожидаемых в музыкальной индустрии.

Ранее стало известно, что легендарная рок-группа Queen продала весь свой музыкальный каталог компании Sony Music, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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