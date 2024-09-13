Pink Floyd может продать Sony Music права на музыкальный каталог за $500 млн
13 сентября 202414:17
Британская рок-группа Pink Floyd может продать права на музыкальный каталог компании Sony Music, сообщает Financial Times.
По данным газеты, сумма сделки может составить около 500 миллионов долларов.
Издание называет эту сделку одной из самых ожидаемых в музыкальной индустрии.
Ранее стало известно, что легендарная рок-группа Queen продала весь свой музыкальный каталог компании Sony Music, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru