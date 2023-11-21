Старый хит Кати Лель «Мой мармеладный» взлетел в ТОП-5 мировых чартов
В рейтинге хитов Spotify песня Кати Лель «Мой мармеладный» 2004 года заняла пятое место.
Позади исполнительница из России оставила Тейлор Свифт, Канье Уэста и других музыкантов мирового масштаба.
Все началось с того, что в англоязычном TikTok завирусилась песня «Мой мармеладный» Кати Лель из альбома «Джага-джага». Иностранцы пытаются понять слова этой песни, снимая видео в шубах и меховых шапках. Под него уже танцует мама Ким Кардашьян, а также многие другие голливудские селебрити, видео звезды публикуют в соцсетях.
Сама Катя Лель говорила «Радиоточке НСН», что считает свою внезапную популярность в соцсети TikTok вторым шансом получить мировую известность. Она также расшифровала для иностранцев, что значит выражение «джага-джага» и отметила, что пока не думала о гастролях за рубежом на фоне «мармеладного тренда».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru