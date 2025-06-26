«С первым аккордом грянул гром!»: Джазовый пианист Крамер об импровизации, рэпе и кино
Даниил Крамер рассказал в эфире НСН, как в 40 лет перед ним раскрылась музыка, похвалил Бессона, Юрского и Кончаловского, и объяснил, почему рэп является «музыкой каменного века».
Музыка: Римский форум и стадионы
Народный артист России, джазовый пианист и композитор Даниил Крамер в интервью НСН рассказал о юбилейном концерте, трансформации, любимых фильмах и отношении к вольным интерпретациям классики.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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В последние выходные июня грянут сразу несколько стадионных концертов. Леонид Агутин выступит на «Газпром Арене» в Питере, а Баста даст сразу два концерта в «Лужниках».
Московских фанатов также порадуют «Чайф» и «Пневмослон», Светлана Сурганова выступит в Карелии, «КняZz» – в Екатеринбурге и Челябинске, «Три дня дождя» - в Казани, а в белорусских Пружанах увидят «Алису», «Арию» и Вячеслава Бутусова.
Ну а Даниил Крамер в пятницу представит в Москве программу «Игры в джаз», приуроченную к его 65-летию.
«Новинкой будет программа, написанная специально для меня, которая представляет из себя такую своеобразную сюиту из джазовых стандартов, но сделанную, как целый концерт для фортепиано с оркестром, где есть импровизации, где есть даже джазовое соло у оркестра. То есть это не симфо-джаз в том виде, в котором мы привыкли все это слушать, когда сладенькие аккорды у оркестра и все остальное делает пианист. Мало того, в этом концерте будет участвовать практически все мое джазовое трио. Плюс будет специальным гостем великолепная певица, универсальная - и джазовая, и эстрадная, и латино-, и романсовая, какая угодно - прекрасная Мари Карне, которая сейчас стремительно набирает известность. Программа будет разнообразная, поэтому я назвал ее «Игры в джаз», потому что я это воспринимаю, как игру с разными стилями», - отметил пианист.
Он также рассказал о своей музыкальной трансформации и назвал самые яркие выступления в карьере.
«Если музыкант нормальный, он не может не трансформироваться, потому что то, как он играет в 20, 30, 50 или в 60 лет - это практически совершенно разные люди. Естественно, я повзрослел, надеюсь, что стал мудрее, а самое главное, что где-то лет в 40 во мне проснулось понимание того, что действительно является смыслом музыки. Я остался горячим, энергичным, но появилось совершенно другое. Появился разговор на языке музыки, появился язык, вот это изменилось. Да, объездил много стран с концертами. Что запомнилось? Например, фестиваль во французском городе Вьен, потому что это был римский форум, где половина форума была превращена в сцену, а половина - для зрителей. Я запомнил фестиваль в Швейцарии, где мы играли дуэтом с Дидье Локвудом. Мы использовали не только джаз, но и элементы кельтской музыки. Запомнился и концерт в Дюссельдорфе. Я решил начать его с очень энергичного, серьезного произведения, написанного мною в середине 80-х, которое называется «Кредо». И было очень смешно, потому что, как только я взял первый громкий аккорд, в этот момент ударил гром, распахнулись окна, и началась гроза, которая ворвалась прямо в зал», - подчеркнул Крамер.
Театр: «Сиюминутное самовыражение»
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Заповедник» в Театре имени Пушкина и «Художественный разговор с художественным руководителем» в МХТ имени Чехова с участием Константина Хабенского и Александра Цыпкина.
Театралы Петербурга идут на спектакль «Ромео и Джульетта во мгле», а в Ессентуках увидят «Невесту напрокат».
Даниил Крамер сравнил театральную и джазовую импровизацию, а также назвал любимых актеров и режиссеров.
«Импровизация – это очень многогранное понятие. Можно импровизировать даже при заученном тексте, как нотном, так и словесном. Истинный художник ориентируется не только на зазубренное и заученное, но и на сиюминутность, на сиюминутное восприятие, на сиюминутное самовыражение, а собственно это и есть большая часть того, что мы называем импровизацией. В театр мне сейчас удается ходить крайне редко, потому что загруженность концертами, репетициями, работой очень большая. Но из моих любимых актеров я бы назвал Сергея Юрского, из сценаристов это Григорий Горин, а из режиссеров, наверное, Кончаловский», - признался пианист.
Кино: Шутки, Пушкин и колдун
Новый киноуикенд стартует уже сегодня. В числе его главных премьер российские комедии «Качели» и «Маленький шеф».
Ну а Даниил Крамер назвал любимые картины и рассказал о шутках, связанных с фильмом 1979 года «Крамер против Крамера» с Дастином Хоффманом и Мерил Стрип.
«Я люблю Люка Бессона. Я люблю фильмы «Человек дождя» и «Зеленая миля». Мне нравятся исторические сериалы, хотя я, будучи историком-любителем, но все-таки зная историю, иногда вижу, какая это сладкая сказка. Например, мне нравится фильм «Храброе сердце», хотя я прекрасно знаю, что этот фильм не имеет ничего общего с исторической правдой. Мне нравятся кое-какие исторические сериалы, например, прекрасный английский психологический сериал «Рим». Он показывает совершенно иную сторону истории. Он говорит о том, как мировые события и весь ход мировой истории может зависеть от вражды двух знатных женщин, двух знатных семей. И он прекрасно показывает психологическую подоплеку многих исторических событий. Шутки по поводу «Крамер против Крамера» меня достали еще в 25-летнем возрасте. Наверное, он хороший, потому что о нем все мне говорят. Может, когда-нибудь все-таки его посмотрю», - пообещал музыкант.
При этом он скептически оценил новые интерпретации классики – фильмах «Пророк» с читающим рэп Пушкиным и «Лермонтов» со стендап-комиком Ильей Озолиным в главной роли.
«Если Пушкин читает рэп… Высоцкий тоже Гамлета в кедах играл, но надо понимать, что такое рэп. Рэп и производные от рэпа - это музыка каменного века, музыка пещерных людей. Я просто видел все это в Африке, где происходило то же самое, только на месте рэпера с этой же мелодекламацией выступает колдун. Вместо девочек на бэк-вокале выступают женский хор из деревенских женщин африканских, вместо ритм-секции - мальчики на бонгах и взрослые на более продвинутых ударных инструментах, но принцип один и тот же, просто произошла замена одних инструментов на другие. Это музыка каменного века, построена по законам каменного века. Я, в общем, не против, но знаете, если там сам Пушкин читает этот рэп, это не для меня. Что касается стендап-комика Ильи Озолина, я понятия не имею, кто это такой, я это не смотрю и меня это, честно говоря, мало интересует. Из российских сериалов мне очень нравится «Мастера Маргарита» с Басилашвили в роли Воланда. Я в восторге и от этого фильма, и от музыки, которая там используется. Мне нравится игра актеров, мне нравится, как сделан этот фильм. Хотя, прочитав «Мастера и Маргариту», я вижу, что роман - это одно, а фильм - совершенно другое. А вот экранизацию Локшина я не смотрел», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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