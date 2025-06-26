«С первым аккордом грянул гром!»: Джазовый пианист Крамер об импровизации, рэпе и кино

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Народный артист России, джазовый пианист и композитор Даниил Крамер в интервью НСН рассказал о юбилейном концерте, трансформации, любимых фильмах и отношении к вольным интерпретациям классики.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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В последние выходные июня грянут сразу несколько стадионных концертов. Леонид Агутин выступит на «Газпром Арене» в Питере, а Баста даст сразу два концерта в «Лужниках».

Московских фанатов также порадуют «Чайф» и «Пневмослон», Светлана Сурганова выступит в Карелии, «КняZz» – в Екатеринбурге и Челябинске, «Три дня дождя» - в Казани, а в белорусских Пружанах увидят «Алису», «Арию» и Вячеслава Бутусова.

Ну а Даниил Крамер в пятницу представит в Москве программу «Игры в джаз», приуроченную к его 65-летию.

«Новинкой будет программа, написанная специально для меня, которая представляет из себя такую своеобразную сюиту из джазовых стандартов, но сделанную, как целый концерт для фортепиано с оркестром, где есть импровизации, где есть даже джазовое соло у оркестра. То есть это не симфо-джаз в том виде, в котором мы привыкли все это слушать, когда сладенькие аккорды у оркестра и все остальное делает пианист. Мало того, в этом концерте будет участвовать практически все мое джазовое трио. Плюс будет специальным гостем великолепная певица, универсальная - и джазовая, и эстрадная, и латино-, и романсовая, какая угодно - прекрасная Мари Карне, которая сейчас стремительно набирает известность. Программа будет разнообразная, поэтому я назвал ее «Игры в джаз», потому что я это воспринимаю, как игру с разными стилями», - отметил пианист.

Он также рассказал о своей музыкальной трансформации и назвал самые яркие выступления в карьере.

«Если музыкант нормальный, он не может не трансформироваться, потому что то, как он играет в 20, 30, 50 или в 60 лет - это практически совершенно разные люди. Естественно, я повзрослел, надеюсь, что стал мудрее, а самое главное, что где-то лет в 40 во мне проснулось понимание того, что действительно является смыслом музыки. Я остался горячим, энергичным, но появилось совершенно другое. Появился разговор на языке музыки, появился язык, вот это изменилось. Да, объездил много стран с концертами. Что запомнилось? Например, фестиваль во французском городе Вьен, потому что это был римский форум, где половина форума была превращена в сцену, а половина - для зрителей. Я запомнил фестиваль в Швейцарии, где мы играли дуэтом с Дидье Локвудом. Мы использовали не только джаз, но и элементы кельтской музыки. Запомнился и концерт в Дюссельдорфе. Я решил начать его с очень энергичного, серьезного произведения, написанного мною в середине 80-х, которое называется «Кредо». И было очень смешно, потому что, как только я взял первый громкий аккорд, в этот момент ударил гром, распахнулись окна, и началась гроза, которая ворвалась прямо в зал», - подчеркнул Крамер.

