Группа «Алиса» представила релиз нового альбома «Гойда»

Российская рок-группа «Алиса» представила релиз своего нового альбома под названием «Гойда». Об этом говорится в Telegram-канале коллектива.

Отмечается, что альбом включает в себя 16 треков, среди которых такие ранее выпущенные песни, как «Суд», «Музыка чем-то похожая на слезы» и «Неприкасаемых нет». В сборник также вошли треки, музыка к которым написана бывшим гитаристом коллектива Игорем Романовым, «Аккорд» и «Шестой конвой».

Известно, что в записи участвовали не только представители рок-группы, но и приглашенные музыканты, в том числе скрипачи, виолончелисты, трубач и флейтист.

Сообщается, что предзаказ альбома «Гойда» был доступен в рамках краудфандинговой кампании. Так, за полгода музыкантам удалось собрать более 32 млн рублей. Это стало новым рекордом российского музыкального краудфандинга.

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Предыдущий рекорд тоже принадлежит «Алисе». До этого на предзаказе альбома «Дудка» музыкантам удалось собрать примерно 31,5 млн рублей.

Группа запланировала концертный тур в поддержку альбома на осень текущего года. Так, 16 ноября «Алиса» выступит в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, а 22 ноября — в Москве на «Live Арене».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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