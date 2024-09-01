Группа «Алиса» представила релиз нового альбома «Гойда»

Российская рок-группа «Алиса» представила релиз своего нового альбома под названием «Гойда». Об этом говорится в Telegram-канале коллектива.

Отмечается, что альбом включает в себя 16 треков, среди которых такие ранее выпущенные песни, как «Суд», «Музыка чем-то похожая на слезы» и «Неприкасаемых нет». В сборник также вошли треки, музыка к которым написана бывшим гитаристом коллектива Игорем Романовым, «Аккорд» и «Шестой конвой».

Известно, что в записи участвовали не только представители рок-группы, но и приглашенные музыканты, в том числе скрипачи, виолончелисты, трубач и флейтист.

Сообщается, что предзаказ альбома «Гойда» был доступен в рамках краудфандинговой кампании. Так, за полгода музыкантам удалось собрать более 32 млн рублей. Это стало новым рекордом российского музыкального краудфандинга.