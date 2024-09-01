Группа «Алиса» представила релиз нового альбома «Гойда»
Российская рок-группа «Алиса» представила релиз своего нового альбома под названием «Гойда». Об этом говорится в Telegram-канале коллектива.
Отмечается, что альбом включает в себя 16 треков, среди которых такие ранее выпущенные песни, как «Суд», «Музыка чем-то похожая на слезы» и «Неприкасаемых нет». В сборник также вошли треки, музыка к которым написана бывшим гитаристом коллектива Игорем Романовым, «Аккорд» и «Шестой конвой».
Известно, что в записи участвовали не только представители рок-группы, но и приглашенные музыканты, в том числе скрипачи, виолончелисты, трубач и флейтист.
Сообщается, что предзаказ альбома «Гойда» был доступен в рамках краудфандинговой кампании. Так, за полгода музыкантам удалось собрать более 32 млн рублей. Это стало новым рекордом российского музыкального краудфандинга.
Предыдущий рекорд тоже принадлежит «Алисе». До этого на предзаказе альбома «Дудка» музыкантам удалось собрать примерно 31,5 млн рублей.
Группа запланировала концертный тур в поддержку альбома на осень текущего года. Так, 16 ноября «Алиса» выступит в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, а 22 ноября — в Москве на «Live Арене».
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