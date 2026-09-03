СМИ: В Саратовской области совершили покушение на офицера ВКС России

Собеседник издания рассказал, что инцидент произошёл возле коттеджа в энгельсском поселке «Пробуждение» утром 3 сентября. Нападавший подъехал к зданию на мотоцикле и дважды выстрелил в военнослужащего, после чего скрылся.

Отмечается, что пострадавший - командир воздушного судна. Ему оперативно оказали медпомощь, а затем спецбортом доставили в Москву для дальнейшего лечения.

Ранее в результате взрыва машины пострадал гендиректор производящего дроны «Упырь» предприятия «Уралдронзавод» Владимир Ткачук, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

