СМИ: В Саратовской области совершили покушение на офицера ВКС России

Покушение на офицера Воздушно-космических сил (ВКС) России было совершено в Энгельсе Саратовской области. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет «Коммерсант».

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Собеседник издания рассказал, что инцидент произошёл возле коттеджа в энгельсском поселке «Пробуждение» утром 3 сентября. Нападавший подъехал к зданию на мотоцикле и дважды выстрелил в военнослужащего, после чего скрылся.

Отмечается, что пострадавший - командир воздушного судна. Ему оперативно оказали медпомощь, а затем спецбортом доставили в Москву для дальнейшего лечения.

Ранее в результате взрыва машины пострадал гендиректор производящего дроны «Упырь» предприятия «Уралдронзавод» Владимир Ткачук, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
ТЕГИ:ВоеннослужащиеПокушениеСаратовская Область

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