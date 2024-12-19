Немоляева объяснила, почему согласилась участвовать в клипе Шнурова

По её словам, она дала своё согласие только после того, как её заверили в том, что «всё будет прилично».

Актриса отметила, что перед съёмками также ознакомилась с самой песней, чтобы убедиться, что в тексте нет нецензурных слов.

«Потом мы с Сергеем познакомились на съёмочной площадке. Он был очень милым, деликатным и воспитанным. Такой петербуржец», — заключила Немоляева.

Ранее лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров заявил, что мат является частью большой культуры, «где без мата нет результата», сообщает RT.