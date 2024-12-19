Немоляева объяснила, почему согласилась участвовать в клипе Шнурова
Предложение сняться в клипе группы «Ленинград» на песню «Дела» было совершенно неожиданным. Об этом в беседе с 360.ru заявила заслуженная артистка РСФСР Светлана Немоляева.
По её словам, она дала своё согласие только после того, как её заверили в том, что «всё будет прилично».
Актриса отметила, что перед съёмками также ознакомилась с самой песней, чтобы убедиться, что в тексте нет нецензурных слов.
«Потом мы с Сергеем познакомились на съёмочной площадке. Он был очень милым, деликатным и воспитанным. Такой петербуржец», — заключила Немоляева.
Ранее лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров заявил, что мат является частью большой культуры, «где без мата нет результата», сообщает RT.
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