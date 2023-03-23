«Космос Найка и змей-искуситель!»: Культурный гид страны на выходные
Найк Борзов рассказал в эфире НСН, как летают звезды на его концертах, вспомнил театральную «Нирвану» и увидел «друга» в панк-сериале, который хотят затмить эрмитажные коты.
Концерты: «Секси-космос и раменское комбо»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий предстоящих выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступил Найк Борзов, который начинает в субботу вторую часть тура «Верхом на звезде 50 лет».
***
Главным событием концертного уикенда в столице станет двойной клубный концерт «Пикника» (24 и 25 марта, клуб «1930»), о котором рассказывали НСН лидеры группы Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный. Кроме того, московскую публику порадуют «Кипелов» (24 марта, «Crocus City Hall»), «Рондо» (25 марта, «Crocus City Hall»), «Комсомольск» (24 марта, «Урбан»), Burito (24 марта, «Мумий Тролль Music Bar») и Гуф (25 марта, VK Stadium).
Вячеслав Бутусов выступит в пятницу в Ташкенте, а потом отправится в Иваново, «Чиж & Co» зажжет Казань и Альметьевск. Светлана Сурганова даст концерты в Сыктывкаре и Кирове, «Пилот» - в Екатеринбурге и Челябинске, «Калинов мост» - в Астрахани, а Найк Борзов во Владимире. Ну а жителей Раменского ждет в выходные «весеннее комбо» из концертов Ольги Бузовой и Григория Лепса.
Найк Борзов рассказал НСН, чем ему запомнился тур «Верхом на звезде 50 лет», вторая часть которого стартует 25 марта во Владимире.
Найк Борзов:
«Первая часть тура прошла еще в прошлом году. Она запомнилась тем, что мы почти два года не гастролировали, поехали сразу по нескольким городам, и это было очень приятно и мило снова ощутить эти немножко забытые эмоции. Вторая часть начинается уже сейчас, первый город у нас Владимир, до конца мая мы будем давать тур "50 лет Верхом на звезде", а после 23-го мая (день рождения Найка - прим. НСН) "51 год Верхом на звезде" будем отмечать», - рассказал музыкант.
По его словам, концерты превращаются в «сексуальное космическое путешествие», и зрители не акцентируют внимание на том, будут ли исполнены знаменитые «Верхом на звезде», «Лошадка» или новые песни.
«Люди даже не успевают что-то попросить, потому что у меня так программа выстроена, что в начале концерта человек вдыхает и только в конце выдыхает. Ему некогда задуматься, что он хочет или не хочет, мы все находимся в таком общем красивейшем сексуальном космическом путешествии, почва уходит из-под ног, мозг отключается, включается только подсознание и эмоциональная составляющая. Во Владимире и Перми все это будет. В Перми у нас аж два концерта подряд за лето. Но я не большой любитель затяжных поездок, мне нравится делать это с перерывами, потому что еще и работа в студии, других дел полно. Турить постоянно я сейчас не очень готов», - признался Найк.
Он также раскрыл некоторые подробности своего «космического концерта», который состоится в Москве в День космонавтики, 12 апреля.
«Там сыграю, скорее всего, кавер-версию на песню Пахмутовой и Добронравова "Поехали", посвященную Юрию Гагарину, она редко звучит на концертах, звучала раньше, а сейчас вообще не звучит. И еще будет ряд специально подобранных песен, которые каким-то образом связаны с космосом, которых у меня немало», - сказал собеседник НСН.
Кино: «Змей-искуситель и эрмитажные коты»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе самых интересных премьер мультфильм «Коты Эрмитажа», главные герои которого разговаривают голосами Полины Гагариной (на фото) и Павла Прилучного. Это история о том, как кот Винсент и Мышь Морис на корабле приплывают в Петербург, где знакомятся с «элитным кошачьим отрядом», спасают «Мону Лизу» и завоевывают любовь Клеопатры.
Французское фэнтези «Путешественница во времени» перенесет зрителей в Париж 2052-го года, а российский триллер «Кукольник» расскажет об охоте на маньяка. Кроме того, сегодня состоится премьера сериала «Колотушка» о культуре так называемого «поп-ММА», кулачных боев среди артистов и звезд.
Ну а Найк Борзов признался НСН, что является фанатом «Стартрека», но не в восторге от «Аватара».
Найк Борзов:
«Новый "Аватар" я не смотрел, мне и первый не очень понравился. Да, хорошая графика, все дела, новые технологии, но без душевности. Если даже кино снято с помощью супердорогой компьютерной графики или это про какой-то "холодный космос", все равно мне нравится душевность, именно в режиссуре, в игре актеров. Раньше были группировки фанатов "Стартрека" и "Звездных войн", я принадлежу к первой. Я очень люблю "Стартрек", помимо классического, начиная с нового поколения и заканчивая "Дискавери", они все очень круто сделаны, очень много интересных моментов», - подчеркнул музыкант.
Он также рассказал, чем ему нравится сериал о группе «Король и шут».
«Сейчас как-то у меня палец дернулся, и я начал смотреть сериал про группу "Король и шут". Я никогда не был фанатом этой группы и вряд ли стану, но история снята неплохо, хотя игра актеров оставляет желать лучшего. С точки зрения истории, сюжета, как снято, мне вполне нравится. Тут идут две линии, одна реалистичная, а вторая сказочная и психоделичная. Эта история со вторым персонажем, скажем так, с демоном главного героя, мне знакома. Я играл в театре "Нирвану" в начале нулевых годов у режиссера Юрия Грымова, и там у меня как раз тоже был второй персонаж, которого никто кроме меня не видел. Его звали "Друг", или "Драг", змей-искуситель внутренний. Вроде бы человек говорит одно, а думает совершенно иначе. А то, что он думает, озвучивает второй персонаж, которого никто не видит, мистика такая», - отметил Найк.
Фантазируя о возможном сериале о своем творчестве, он выбрал в режиссеры нейросеть, предпочтя ее Стивену Спилбергу и Федору Бондарчуку, и назвал имя исполнителя главной роли.
«Можно меня попробовать загримировать и под мелкого, и под взрослого, сейчас нейронные сети творят чудеса с людьми. Можно и меня использовать в качестве главного актера. Спилберг или Бондарчук? Сценаристом можно нейросеть назначить, режиссером тоже нейросеть. Но я об этом не думал и вряд ли буду думать», - улыбнулся собеседник НСН.
Театр: «Олигарх Вадик и новатор Юрий»
В числе самых популярных театральных постановок уикенда, по версии «Kassir.ru», рок-н-драма «Вий» Александра Баркара в Театре на Таганке, в которой прозвучат песни Вени Д'ркина, «Тетка Чарли» в Театре Сатиры и спектакль Театра Маяковского «Август. Графство Осейдж».
Волгоградские театралы активно скупали билеты на «Большой куш», ульяновские на «Остров заблудших душ», а кемеровские на «Призрак оперы». Ну а «Квартет И» (на фото) покажет в Екатеринбурге «Один день из смерти Вадика Беляева», историю о друзьях олигарха из 1990-х.
Найк Борзов сказал НСН, что не является большим театралом, но любит творчество Юрия Грымова, являющегося худруком театра «Модерн».
Найк Борзов:
«Я был на премьере того же спектакля, в котором играл 20 лет назад. В прошлом году была премьера этой же "Нирваны" уже с театральными актерами. Театр "Модерн" мне понравился, очень душевно, Зная Юру, понимаешь, почему это так происходит. Все работают на энтузиазме, очень здорово, он очень круто умеет заводить людей на творчество. Работая с ним над тем проектом, я это очень круто ощутил, и мне это очень в нем понравилось, когда он занимается режиссурой театральной. Фильмы у него тоже классные, но в театре он экспериментирует, и его прямо уносит в творческие дали, и за этим очень интересно наблюдать. Ну и результат у него всегда новаторский получается», - подчеркнул Найк.
Выставки: «Стрит-арт, Бугатти и парижское метро»
Выставочная жизнь России также богата на интересные события.
В Москве в эти дни стоит познакомиться с творчеством Ивана Лубенникова (РОСИЗО, выставка «Иван Лубенников. Размышления художника»), оформлявшего парижское метро и фасады Театра на Таганке, и «золотым веком» советской скульптуры. (Манеж, выставка «17/37. Советская скульптура. Взлёт»).
В Петербурге в выходные можно окунуться в мир короля стрит-арта Бэнкси (Севкабельпорт, инсталляция «Найти Бэнкси», (на фото)), а в Казани – побывать на выставке уникальных авто, в числе экспонатов которой и советские ЗИСы с ЗИМами, и Excalibur с Shelby Cobra, и даже Bugatti Veyron.
Ну а на московском «Винзаводе» продолжается выставка «Панк-Культура. Король и Шут», рассказывающая и о знаменитой группе Михаила Горшенева, и о мировой истории панк-культуры.
Найк Борзов: «Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 512 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 759 / сут.
- В интернете пропали афиши концерта «Ногу Свело!» в Санкт-Петербурге
- Reuters: Саудовская Аравия и Сирия договорились о возобновлении работы посольств
- Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам на год
- Польша построила на границе с Россией более 100 км заграждений
- Хиддинк назвал Аршавина самым талантливым футболистом России
- СМИ: Потери Украины могут ограничить ее успех при попытках наступления
- Новак назвал прошлогодние объемы поставок нефти в Китай
- Покупатель российских заводов IKEA поделился планами производства школьной мебели
- Голикова заявила, что правительство продолжит работать над снижением бедности
- Против протестующих в Париже применили слезоточивый газ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru