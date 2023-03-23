«Космос Найка и змей-искуситель!»: Культурный гид страны на выходные

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий предстоящих выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступил Найк Борзов, который начинает в субботу вторую часть тура «Верхом на звезде 50 лет».

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Главным событием концертного уикенда в столице станет двойной клубный концерт «Пикника» (24 и 25 марта, клуб «1930»), о котором рассказывали НСН лидеры группы Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный. Кроме того, московскую публику порадуют «Кипелов» (24 марта, «Crocus City Hall»), «Рондо» (25 марта, «Crocus City Hall»), «Комсомольск» (24 марта, «Урбан»), Burito (24 марта, «Мумий Тролль Music Bar») и Гуф (25 марта, VK Stadium).

Вячеслав Бутусов выступит в пятницу в Ташкенте, а потом отправится в Иваново, «Чиж & Co» зажжет Казань и Альметьевск. Светлана Сурганова даст концерты в Сыктывкаре и Кирове, «Пилот» - в Екатеринбурге и Челябинске, «Калинов мост» - в Астрахани, а Найк Борзов во Владимире. Ну а жителей Раменского ждет в выходные «весеннее комбо» из концертов Ольги Бузовой и Григория Лепса.

Найк Борзов рассказал НСН, чем ему запомнился тур «Верхом на звезде 50 лет», вторая часть которого стартует 25 марта во Владимире.

