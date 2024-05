Неизданный концертный альбом Луи Армстронга представят на лейбле Verve Records

Пластинка будет включать в себя 13 треков, например, Mack the Knife, You'll Never Walk Alone, The Bare Necessities, What a Wonderful World и другие. Альбом увидит свет 12 июля.

Кроме того, в релизе будет представлено выступление Армстронга 2 июля 1968 года, которое стало для артиста последним шоу. Получив копию альбома, исполнитель прикрепил к коробке с кассетой записку со словами: «Для фанатов».

