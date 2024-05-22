Неизданный концертный альбом Луи Армстронга представят на лейбле Verve Records

Ранее не издававшийся сборник Louis in London великого джазового музыканта Луи Армстронга выйдет на лейбле Verve Records, сообщает The Guardian.

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Пластинка будет включать в себя 13 треков, например, Mack the Knife, You'll Never Walk Alone, The Bare Necessities, What a Wonderful World и другие. Альбом увидит свет 12 июля.

Кроме того, в релизе будет представлено выступление Армстронга 2 июля 1968 года, которое стало для артиста последним шоу. Получив копию альбома, исполнитель прикрепил к коробке с кассетой записку со словами: «Для фанатов».

Ранее Радио Jazz пригласило всех желающих отправиться в речной круиз по Москве в сопровождении одной из самых неординарных представительниц столичной импровизационной сцены Алины Ростоцкой.

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ФОТО: John Rooney / ASSOCIATED PRESS / ТАСС
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