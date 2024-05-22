Неизданный концертный альбом Луи Армстронга представят на лейбле Verve Records
Ранее не издававшийся сборник Louis in London великого джазового музыканта Луи Армстронга выйдет на лейбле Verve Records, сообщает The Guardian.
Пластинка будет включать в себя 13 треков, например, Mack the Knife, You'll Never Walk Alone, The Bare Necessities, What a Wonderful World и другие. Альбом увидит свет 12 июля.
Кроме того, в релизе будет представлено выступление Армстронга 2 июля 1968 года, которое стало для артиста последним шоу. Получив копию альбома, исполнитель прикрепил к коробке с кассетой записку со словами: «Для фанатов».
Ранее Радио Jazz пригласило всех желающих отправиться в речной круиз по Москве в сопровождении одной из самых неординарных представительниц столичной импровизационной сцены Алины Ростоцкой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru