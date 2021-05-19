Манижа рассказала, как ее задело недоверие россиян

Российская исполнительница Манижа, вышедшая в финал конкурса «Евровидение»-2021», рассказала, что больше всего в критике ее задевало неверие россиян в то, что она сможет выйти в финал с песней на русском языке, сообщает РИА Новости.

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«Была ксенофобия, да, но главной вещью, которая меня оскорбляла, было то, что люди говорили мне, что я никогда не выйду в финал с этой песней на русском языке», - сказала певица.

Она напомнила, что группа t.A.T.u. в прошлом попала в финал «Евровидения», также исполнив песню на русском. "Так что я горда тем, что я русская женщина, которая поет на русском языке», - отметила Манижа.

Россиянка в финале выступит в первой половине шоу.

Напомним, Манижа выступила под третьим номером. Отмечается, что первый полуфинал конкурса состоялся во вторник. За право представить свою страну в финале боролись представители 16 стран.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПесняКонкурсЕвровидение
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