Манижа рассказала, как ее задело недоверие россиян
Российская исполнительница Манижа, вышедшая в финал конкурса «Евровидение»-2021», рассказала, что больше всего в критике ее задевало неверие россиян в то, что она сможет выйти в финал с песней на русском языке, сообщает РИА Новости.
«Была ксенофобия, да, но главной вещью, которая меня оскорбляла, было то, что люди говорили мне, что я никогда не выйду в финал с этой песней на русском языке», - сказала певица.
Она напомнила, что группа t.A.T.u. в прошлом попала в финал «Евровидения», также исполнив песню на русском. "Так что я горда тем, что я русская женщина, которая поет на русском языке», - отметила Манижа.
Россиянка в финале выступит в первой половине шоу.
Напомним, Манижа выступила под третьим номером. Отмечается, что первый полуфинал конкурса состоялся во вторник. За право представить свою страну в финале боролись представители 16 стран.
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