«Бурановские бабушки» пообещали болеть за Манижу на «Евровидении»
Удивить жюри конкурса чем-то оригинальным сейчас очень сложно, но уж лучше русский фольклор, чем Кончита с бородой, считает художественный руководитель коллектива Анна Прокопьева.
В Роттердаме 18 мая состоится первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2021». Россию представляет певица Манижа, которая выступит под номером три. На этом этапе ей составят конкуренцию Литва, Мальта, Бельгия, Кипр и Украина.
Художественный руководитель выступавшего на «Евровидении-2012» коллектива «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценила шансы нашей исполнительницы на победу.
«Это очень далеко от фольклора, но сам конкурс очень изменился, и сложно представить что-то оригинальное. Два года ездил на "Евровидение" Сергей Лазарев, великолепный профессионал, вокалист, но его не оценили, хотя номер шикарный был. И потому про шансы Манижи говорить сложно, потому что качество оценки артистов очень изменилось. Я хочу, чтобы она победила, потому что она хорошая артистка, хорошая певица, хорошо двигается, всё при ней. Желаю ей победы», - отметила артистка.
Более того, Анну Прокопьеву радует, что на европейской сцене звучат русские мотивы, фольклорные, национальные... в условиях, когда «побеждает женщина с бородой».
Напомним, «Евровидение-2014» в Копенгагене выиграл австрийский поп-певец и дрэг-квин Кончита Вурст. Образ «женщины с бородой» был создан им (ей) в 2011 году, ради того, чтобы люди задумались о природе инаковости, ксенофобии и о толерантности.
«Конечно, наш коллектив внимательно следит за конкурсом, Украина и Нидерланды мне понравились, я их поставила бы на первое место, хотя и не знала, что конкурс в Роттердаме проходит», - призналась в интервью НСН Анна Прокопьева.
Сейчас букмекеры прогнозируют победу рок-группы Måneskin из Италии, которая представит на Евровидении трек «Zitti E Buoni». Манижа в рейтинге букмекеров занимает 11-е место.
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