«Бурановские бабушки» пообещали болеть за Манижу на «Евровидении»

В Роттердаме 18 мая состоится первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2021». Россию представляет певица Манижа, которая выступит под номером три. На этом этапе ей составят конкуренцию Литва, Мальта, Бельгия, Кипр и Украина.

Художественный руководитель выступавшего на «Евровидении-2012» коллектива «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценила шансы нашей исполнительницы на победу.

«Это очень далеко от фольклора, но сам конкурс очень изменился, и сложно представить что-то оригинальное. Два года ездил на "Евровидение" Сергей Лазарев, великолепный профессионал, вокалист, но его не оценили, хотя номер шикарный был. И потому про шансы Манижи говорить сложно, потому что качество оценки артистов очень изменилось. Я хочу, чтобы она победила, потому что она хорошая артистка, хорошая певица, хорошо двигается, всё при ней. Желаю ей победы», - отметила артистка.

Более того, Анну Прокопьеву радует, что на европейской сцене звучат русские мотивы, фольклорные, национальные... в условиях, когда «побеждает женщина с бородой».