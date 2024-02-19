Парламентарий Шарифулин потребовал отменить концерт Арбениной в Южно-Сахалинске

Депутат сахалинского парламента Александр Шарифулин потребовал отменить концерт лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске.

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«Уверен, что концерты Арбениной и подобных ей деятелей шоу-биза не уместны и просто вредны. Концерт следует отменить», - высказался депутат в своих соцсетях.

По словам парламентария, Арбенина не поддержала присоединение Крыма к России, а также неоднозначно высказывается о проводимой на Украине спецоперации.

Концерт запланирован на 25 февраля.

Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков обратился к организаторам выступлений с просьбой отменить концерты певицы Кристины Орбакайте и лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в городе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии. Власти объяснили свою просьбу жалобой представителей движения «Культурный фронт России», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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