Парламентарий Шарифулин потребовал отменить концерт Арбениной в Южно-Сахалинске

«Уверен, что концерты Арбениной и подобных ей деятелей шоу-биза не уместны и просто вредны. Концерт следует отменить», - высказался депутат в своих соцсетях.

По словам парламентария, Арбенина не поддержала присоединение Крыма к России, а также неоднозначно высказывается о проводимой на Украине спецоперации.



Концерт запланирован на 25 февраля.



Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков обратился к организаторам выступлений с просьбой отменить концерты певицы Кристины Орбакайте и лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в городе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии. Власти объяснили свою просьбу жалобой представителей движения «Культурный фронт России», отмечает «Радиоточка НСН».

