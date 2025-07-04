Лоза защитил Инстасамку от нападок Собчак
Критикуя творчество современных певиц, Собчак пытается пропиариться, заявил НСН Юрий Лоза, усомнившись в светлых намерениях журналистки.
Ксения Собчак не имеет права критиковать творчество эстрадных исполнительниц, ее единственная цель — пиар, заявил НСН певец и композитор Юрий Лоза.
Журналист Ксения Собчак ранее решила разобрать в своих аккаунтах в соцсетях творчество рэп-исполнительницы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) и заявила, что в текстах певицы присутствуют пропаганда наркотиков, оскорбление чувств верующих и другие нарушения. Собчак сделала это в ответ на критику Инстасамкой коллег по цеху — певиц Мэйби Бэйби (Виктории Лысюк) и Доры (Дарьи Шихановой). Лоза заступился за Инстасамку.
«Собчак эпатажная. Однако какое право этот человек имеет, чтобы открывать рот и что-то говорить по поводу цензуры или кого-то судить? У нее одна задача — пиар. Говорить о том, что это какая-то серьезная разборка, что она пытается что-то хорошее сделать, я не могу. Повторюсь, вся эта мышиная возня служит одной-единственной цели — пропиариться», — сказал Лоза.
Напомним, Инстасамка обвинила коллег по сцене в предательстве России и лицемерии. Так, в последний альбом Доры включены каверы рэпера FACE (признан иноагентом), раскритиковавшего СВО, и группы «Валентин Стрыкало». Певица Мэйби Бэйби, по мнению Зотеевой, занимается пропагандой «разного рода экстремистской» деятельности.
Ранее адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро МКМ Геннадий Кузьмин заявил, что после доноса Инстасамки Лысюк и Шихановой грозит административная ответственность. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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