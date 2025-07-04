Журналист Ксения Собчак ранее решила разобрать в своих аккаунтах в соцсетях творчество рэп-исполнительницы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) и заявила, что в текстах певицы присутствуют пропаганда наркотиков, оскорбление чувств верующих и другие нарушения. Собчак сделала это в ответ на критику Инстасамкой коллег по цеху — певиц Мэйби Бэйби (Виктории Лысюк) и Доры (Дарьи Шихановой). Лоза заступился за Инстасамку.

«Собчак эпатажная. Однако какое право этот человек имеет, чтобы открывать рот и что-то говорить по поводу цензуры или кого-то судить? У нее одна задача — пиар. Говорить о том, что это какая-то серьезная разборка, что она пытается что-то хорошее сделать, я не могу. Повторюсь, вся эта мышиная возня служит одной-единственной цели — пропиариться», — сказал Лоза.

Напомним, Инстасамка обвинила коллег по сцене в предательстве России и лицемерии. Так, в последний альбом Доры включены каверы рэпера FACE (признан иноагентом), раскритиковавшего СВО, и группы «Валентин Стрыкало». Певица Мэйби Бэйби, по мнению Зотеевой, занимается пропагандой «разного рода экстремистской» деятельности.

Ранее адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро МКМ Геннадий Кузьмин заявил, что после доноса Инстасамки Лысюк и Шихановой грозит административная ответственность. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

