«Не разрешали себе!»: Доля взрослых учеников в «музыкалках» доходит до 70%
Музыкальные студии фиксируют прирост взрослых обучающихся, их доля доходит уже до 70%. Самое востребованное направление – вокал, но популярны и более «экзотические» жанры.
Россияне все чаще в осознанном возрасте приходят в музыкальные школы, чтобы научиться играть на инструментах, петь и даже создавать свои произведения. НСН связалась с музыкальными студиями, которые объяснили, почему «стареют» ученики.
Покупки россиянами музыкальных инструментов в 2024 году выросли на 26% по сравнению с 2023 годом, говорится в исследовании «Музторга». Чаще всего россияне покупали звуковое оборудование (число приобретений за год увеличилось на 33%), микрофоны (+28%), клавишные инструменты (+17%).
ДЕЛО НЕ В ТАЛАНТЕ
Управляющая филиалом на Октябрьском поле столичной музыкальной студии iO Canto Мария Бурдина рассказала НСН, что сегодня начинающих музыкантов среди взрослых даже больше, чем среди детей.
«У нас три филиала в нашей студии. В моем филиале взрослых даже больше, чем детей. В среднем это 60-65% обучающихся. В Бутово, например, больше детей у нас, там 60-65% детей. Могу сказать, что взрослых всегда было довольно много, многие приходят, обучаются. Сейчас, конечно, идет популяризация искусства, музыки, люди начали понимать, что дело не в таланте, надо просто обучаться и развиваться. Это доступно всем, это навык. Взрослые стали приходить чаще, это правда», - рассказала она.
В самарской школе Melomania также подтвердили НСН эту тенденцию.
«У нас довольно большой процент взрослых учеников, популярность растет. Сегодня уже 70% - это взрослые ученики. Чаще всего это любители, которые чисто для себя хотят научиться. Самое востребованное направление – это вокал. Люди приходят заниматься вокалом и в 20, и в 30-40 лет», - рассказала представитель школы.
Со своей стороны, директор Moscow Music School Артем Адырхаев добавил, что бывают случаи, когда родители и дети приходят учиться вместе.
«У нас два направления образования. Первое — это высшее образование для тех, кто приходит после школы. Второе — дополнительное профессиональное образование, где учатся в основном взрослые. Есть у нас и семейные случаи: мама учится на музыкальном бизнесе, дочка — на Songwriter. В будущем, возможно, дочь будет артистом, а мама — ее менеджером. Приходят обычно, потому что кто-то всю жизнь хотел заниматься музыкой, но не разрешал себе, считая это несерьезным занятием. Бывает такое, что кто-то закончил «музыкалку» и забросил, а потом сердце захотело музыки снова, и человек начал искать, нашел нас, понял, что тут указкой по рукам не бьют, не обесценивают, а всячески поддерживают и помогают. Люди приходят за самообразованием. В процентном соотношении у нас 50% студентов — взрослые, они идут на программы дополнительного образования, 50% студентов — ребята сразу после школы идут на высшее образование», - поделился собеседник НСН.
ВОКАЛ И ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА
Самым востребованным направлением обучения специалисты признали вокал, но и от «более сложных» курсов взрослые обучающиеся не спешат отказываться.
Так, управляющая филиалом столичной музыкальной студии iO Canto Мария Бурдина отметила, что россияне выбирают и фортепиано, и барабаны, и гитару.
«Среди взрослых востребованы все услуги – и вокал, и фортепиано, и барабаны, и гитары, и теория сольфеджио. Чаще к нам приходят заниматься «для себя», мы стараемся развивать эти навыки. У нас постоянно наши ученики участвуют в концертах, в квартирниках, мы выезжаем в караоке, на музыкальные посиделки. Это всегда превращается в показ на публику, многие начинают в интернете транслировать свои новые навыки. Кто-то приходит к нам, чтобы подготовиться к поступлению в высшие учебные и средние профессиональные заведения», - добавила она.
При этом она подтвердила, что обучаться нотной грамоте не так просто, поэтому многие творческие люди все-таки идут учиться петь.
«Вокал – это наиболее востребованное направление сейчас, на вокал ходит 45-50% всех учеников. Здесь все-таки меньше домашней работы, не такие большие требования. Эстрадный вокал можно изучать без нотной грамоты, но базу получают у нас все вокалисты. Инструменталисты у нас все знают нотную грамоту, это непросто. Мы стараемся воспитывать самостоятельных музыкантов», - рассказала собеседница НСН.
Директор Moscow Music School Артем Адырхаев заметил, что в музыкальные школы приходят не только любители, но и желающие развиваться в этом направлении профессионально.
«Есть люди, которые хотят заниматься музыкой профессионально и ищут самый короткий путь в музыкальную индустрию. Они заходят на полноценные годичные программы дополнительного профессионального образования: сонграйтинг, музыкальный продакшн, звукорежиссура и музыкальный бизнес. Эти люди ищут работу в индустрии: кто-то хочет стать артистом, кто-то продюсером, кто-то звукорежиссером, кто-то менеджером. И они ищут именно профессию», - сказал он.
Собеседник НСН отдельно выделил и более современное направление, которое сегодня пользуется особой популярностью.
«У нас есть спрос на дисциплины, где учат писать музыку в компьютере. Возможно, это связано с тем, что подросли те, кто выросли на электронной музыке и сами хотят ее попробовать поделать. Есть люди, которые хотели петь, и вот они наконец-то себе разрешили. Они приходят на Songwriter, где учим писать песни. Есть еще люди, которые хотят на инструментах играть. На фортепиано к нам приходят люди поучиться, на барабанах», - подытожил он.
Ранее стало известно, что за прошлый год россияне купили только на маркетплейсах Ozon и Wildberries до 40,5 тысячи виниловых пластинок, продажи по сравнению с 2023 годом выросли в два раза, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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