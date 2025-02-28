«Не разрешали себе!»: Доля взрослых учеников в «музыкалках» доходит до 70%

Россияне все чаще в осознанном возрасте приходят в музыкальные школы, чтобы научиться играть на инструментах, петь и даже создавать свои произведения. НСН связалась с музыкальными студиями, которые объяснили, почему «стареют» ученики.

Покупки россиянами музыкальных инструментов в 2024 году выросли на 26% по сравнению с 2023 годом, говорится в исследовании «Музторга». Чаще всего россияне покупали звуковое оборудование (число приобретений за год увеличилось на 33%), микрофоны (+28%), клавишные инструменты (+17%).

ДЕЛО НЕ В ТАЛАНТЕ

Управляющая филиалом на Октябрьском поле столичной музыкальной студии iO Canto Мария Бурдина рассказала НСН, что сегодня начинающих музыкантов среди взрослых даже больше, чем среди детей.

«У нас три филиала в нашей студии. В моем филиале взрослых даже больше, чем детей. В среднем это 60-65% обучающихся. В Бутово, например, больше детей у нас, там 60-65% детей. Могу сказать, что взрослых всегда было довольно много, многие приходят, обучаются. Сейчас, конечно, идет популяризация искусства, музыки, люди начали понимать, что дело не в таланте, надо просто обучаться и развиваться. Это доступно всем, это навык. Взрослые стали приходить чаще, это правда», - рассказала она.

В самарской школе Melomania также подтвердили НСН эту тенденцию.

«У нас довольно большой процент взрослых учеников, популярность растет. Сегодня уже 70% - это взрослые ученики. Чаще всего это любители, которые чисто для себя хотят научиться. Самое востребованное направление – это вокал. Люди приходят заниматься вокалом и в 20, и в 30-40 лет», - рассказала представитель школы.