«Поколения уходят»: Марселито Помой заявил о сложных временах для классической музыки

Певец отметил, что кроссовер может стать мостом между традиционной классической музыкой и молодым поколением.

«Кроссовер-музыка ближе для молодого поколения, которому классическая музыка порой кажется менее привлекательной. Именно поэтому кроссовер может стать мостом между традиционной классикой и молодым поколением – будь то исполнение современной музыки на классических инструментах или оригинальные интерпретации известных классических произведений», - указал собеседник агентства.

Кроме того, Марселито Помой рассказал о трех самых значимых событиях года для него. Среди них он назвал концерт, прошедший 13 декабря в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

«Если говорить о трех самых значимых событиях этого года для меня, то первое – это концерт в консерватории имени П.И. Чайковского. Второе произошло летом, когда я участвовал в крупном фестивале искусства вместе с Андреа Бочелли в его родном городе. А третье – незабываемый концерт в Будапеште», - добавил певец.

Ранее народная артистка России Лариса Долина заявила корреспонденту НСН, что джаз в России за последние 20 лет стал очень популярен – зрители скупают билеты на концерты, а молодежь мечтает освоить этот непростой музыкальный стиль, передает «Радиоточка НСН».

