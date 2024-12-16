«Поколения уходят»: Марселито Помой заявил о сложных временах для классической музыки

Жанр кроссовер, представляющий собой сочетание элементов академической и поп-музыки, набирает все большую популярность, отметил в эфире НСН певец Марселито Помой. 

Классическая музыка переживает сложные времена, ее аудитория с каждым годом сокращается, заявил корреспонденту НСН филиппинский певец Марселито Помой на предновогоднем концерте «Хрустальная симфония», организованном Корпорацией «Синергия».

«Классическая музыка сегодня переживает сложные времена. Ее аудитория с каждым годом сокращается, ведь поколения, привыкшие ценить чистую классику, постепенно уходят. В то же время жанр кроссовера (музыкальный стиль, представляющий собой сочетание элементов академической и поп-музыки – ред. НСН) набирает все большую популярность. Этот процесс начался несколько лет назад и с тех пор лишь усиливается», - сказал он.
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Певец отметил, что кроссовер может стать мостом между традиционной классической музыкой и молодым поколением.

«Кроссовер-музыка ближе для молодого поколения, которому классическая музыка порой кажется менее привлекательной. Именно поэтому кроссовер может стать мостом между традиционной классикой и молодым поколением – будь то исполнение современной музыки на классических инструментах или оригинальные интерпретации известных классических произведений», - указал собеседник агентства.

Кроме того, Марселито Помой рассказал о трех самых значимых событиях года для него. Среди них он назвал концерт, прошедший 13 декабря в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

«Если говорить о трех самых значимых событиях этого года для меня, то первое – это концерт в консерватории имени П.И. Чайковского. Второе произошло летом, когда я участвовал в крупном фестивале искусства вместе с Андреа Бочелли в его родном городе. А третье – незабываемый концерт в Будапеште», - добавил певец.

Ранее народная артистка России Лариса Долина заявила корреспонденту НСН, что джаз в России за последние 20 лет стал очень популярен – зрители скупают билеты на концерты, а молодежь мечтает освоить этот непростой музыкальный стиль, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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