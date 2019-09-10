«Не надо переобуваться в воздухе». Пригожин заступился за клип Тимати и Гуфа
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН объяснил, почему реперам не стоило удалять свой клип «Москва» ко Дню города с видео-хостинга YouTube.
Клип российских рэперов Тимати (Тимура Юнусова) и Гуфа (Алексея Долматова) про Москву был удален с видео-хостинга YouTube. Ролик, который набрал более 5,2 миллионов просмотров, успел собрать рекордное количество дизлайков, 1,4 миллиона. Тимати в публикации на своей странице в Instagram пояснил, что удаляет видео на песню «Москва», чтобы «не продолжать эту волну негатива».
Поясняется, что клип Тимати и Гуф выпустили ко Дню города 7 сентября. Однако многие комментаторы заподозрили авторов в проплаченной агитации. В ответ на это Тимати заверил, что за эту работу ему никто не платил, а также добавил, что безмерно уважает мэра столицы Сергея Собянина.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе НСН поддержал музыкантов. По его словам, ситуация, в которой оказались рэперы, - обычная провокация. Однако продюсер все же упрекнул Тимати и Гуфа в неспособности отстаивать свои взгляды и призвал их не обращать внимания на критику.
«Кто-то подбросил, а они эту наживку сожрали. И Гуф и Тимати. Люди, за что вы извиняетесь? За то, что вы спели про Собянина? Ну и что? Выборов у Собянина нет, они у него закончились год назад. Все даже не удосужились это проверить. Тимати выпустил клип спустя год после выборов. Они настолько аполитичны, особенно Гуф. Пацаны, что вы оправдываетесь? Это провокация! Удивительные люди. Все обижаются, что власть не любит критику. Но вы посмотрите, творческие люди, артисты тоже не любят критику. Им становится больно, когда людям не понравилось. Ну, и живите с этим! Вам нравится то, что вы сделали? Ну, и идите с гордо поднятой головой. Что вы переобуваетесь? Идите дальше, выкладывайте следующий клип. Наверняка, они между собой даже поругались, потому что кто-то посчитал, что кто-то кого-то развел. Я понимаю, что сегодня это адовая работа. Хорошо, что власть находится под тотальным призрачным взглядом молодежи, но это не повод для того, чтобы сегодня за каждый шаг сразу шлепать», - заключил он.
Ранее, 24 августа, в столице на проспекте академика Сахарова состоялось масштабное празднование 350-летия российского флага. В том числе, в концерте приняла участие певица Валерия. Продюсер Валерии Иосиф Пригожин в эфире НСН объяснил, почему он и его подопечная не боятся критики со стороны общественности из-за участия в подобных мероприятиях.
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