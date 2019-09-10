Тимати удалил из YouTube скандальный клип про Москву

Клип российских рэперов Тимати (Тимура Юнусова) и Гуфа (Алексея Долматова) про Москву удален из YouTube. Это видео собрало рекордное количество дизлайков, 1,4 миллиона.

Тимати в своем Instagram пояснил, что удаляет видео на песню «Москва», чтобы «не продолжать эту волну негатива», передает RT.

В целом видео реперов успело набрать более 5,2 миллиона просмотров. Многие комментаторы заподозрили авторов в проплаченной агитации. Однако сам Тимати заверил, что за эту работу ему никто не платил и что он безмерно уважает мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает Ura.ru.

Клип на композицию «Москва» Тимати и Гуф выпустили ко Дню города 7 сентября. Тимати в нем сообщает, что он «в пятом поколении коренной москвич», который «не ходит на митинги и не втирает дичь», и что собирается «хлопнуть бургер за здоровье Собянина».



