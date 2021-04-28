«Не место красит фестиваль, а фестиваль место». 25/17 о «Нашествии»

Фронтмен группы 25/17 Антон Завьялов (Ант 25/17) пожелал всем отличного «Нашествия» и выразил надежду на то, что зрители все же смогут сохранить бдительность и будут помнить о правилах поведения на массовых мероприятиях. Об этом артист рассказал в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН"

«Мне очень радостно от того, что фестиваль все-таки состоится. Люди соскучились по своим любимым артистам, по своим любимым песням, соскучились по общению. Хочется надеяться, что все будут бдительны, будут соблюдать все меры безопасности на массовых мероприятиях. И надеюсь, что все пройдет отлично, что ничего не помешает планам, и зрители получат эмоции, за которыми они отправляются на этот фестиваль», - отметил он.

Говоря о новом поле фестиваля, артист выразил мнение, что локация для музыкального события такого масштаба вообще не важна.

«Не место красит фестиваль, а фестиваль место! И Серпухов, на мой взгляд, гораздо более удобная локация для людей, проживающих в Москве, и добираться туда удобнее, чем до Тверской области», - резюмировал музыкант.

Ранее в интервью НСН лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина пообещала приехать в Серпухов на новое поле «Нашествия» .

В этом году «Главное приключение года» пройдет в Московской области с 30 июля по 1 августа.

