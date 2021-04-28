Арбенина пообещала «вести себя хорошо» в Серпухове
Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина в интервью НСН рассказала, что готовит к «Нашествию».
Лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина пообещала приехать на новое поле фестиваля «Нашествие» в Серпухове. В интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" она пожелала жителям города выдержки.
«Что касается Серпухова, который станет новым домом фестиваля «Нашествия», я хочу пожелать людям, которые живут в Серпухове терпения, выдержки. Мы будем вести себя хорошо», - отметила артистка.
Говоря о том, что фестиваль «Нашествие» состоится в 2021 году, после перерыва из-за распространения коронавирусной инфекции, Арбенина подчеркнула, что нынешнее лето должно отличаться от прошлогоднего.
«Мне вообще приятно, что, наконец, этот морок пандемии сходит на нет. И я всех приглашаю на «Нашествие»! Давайте сделаем так, чтобы лето 2021 года категорически отличалось от лета 2020», - сказала собеседница НСН.
Ранее в интервью НСН, лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев сказал, что новая локация фестиваля удобнее прежней.
«Нашествие» в 2021 году пройдет с 30 июля по 1 августа в подмосковном Серпухове.
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