«Нарушение прав и абсурд»: В отрасли не поддержали дресс-код для артистов

Регулирование законом дресс-кода артистов приведет к абсурду и ограничит творчество, заявил гендиректор концертного агентства TCI, генпродюсер театра "Одеон" Эд Ратников в пресс-центре НСН.

«В любом здоровом обществе существует критерий морали и нравственности. Регулирование все законом приведет к абсурду, моральная сторона жизни очень весома. Что касается детей, тут выступает семья основой. Начинается все в семье, где формируется ценности морали и нравственности. Если семья крепка, это сильно противоядие против многих явлений. Четкие границы не нужны, так как это зачастую просторы для творчества», - отметил он.

Со своей стороны, юрист, партнер Юридической Компании "Зарцын и партнеры" Людмила Харитонова напомнила про свободу творчества в контексте введения дресс-кода для артистов.

«Если будем все регулировать законом, то это внесет большое количество ограничений. Согласно Конституции, у нас есть свобода творчества. Регулирование в этой сфере приведет к уменьшению проектов и творчества. Законодательное регулирование станет проблемой. Если нет ценза, это важно регулировать на уровне площадок… Рекомендации Минкульта нужны для тех, кто работает с детьми», - добавила она.

Минкультуры поддержало предложение о введении дресс-кода для артистов на концертах, сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова со ссылкой на ответ на соответствующий запрос министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Министерство пообещало направить в региональные подразделения рекомендацию "с целью обратить дополнительное внимание к внешнему виду артистов", а также напомнило, что реализация "государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, защите культуры и исторической памяти является приоритетом".



