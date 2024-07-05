«Нарушение прав и абсурд»: В отрасли не поддержали дресс-код для артистов
Эд Ратников заявил НСН, что регулирование законом дресс-кода артистов приведет к абсурду и ограничит творчество.
Регулирование законом дресс-кода артистов приведет к абсурду и ограничит творчество, заявил гендиректор концертного агентства TCI, генпродюсер театра "Одеон" Эд Ратников в пресс-центре НСН.
«В любом здоровом обществе существует критерий морали и нравственности. Регулирование все законом приведет к абсурду, моральная сторона жизни очень весома. Что касается детей, тут выступает семья основой. Начинается все в семье, где формируется ценности морали и нравственности. Если семья крепка, это сильно противоядие против многих явлений. Четкие границы не нужны, так как это зачастую просторы для творчества», - отметил он.
Со своей стороны, юрист, партнер Юридической Компании "Зарцын и партнеры" Людмила Харитонова напомнила про свободу творчества в контексте введения дресс-кода для артистов.
«Если будем все регулировать законом, то это внесет большое количество ограничений. Согласно Конституции, у нас есть свобода творчества. Регулирование в этой сфере приведет к уменьшению проектов и творчества. Законодательное регулирование станет проблемой. Если нет ценза, это важно регулировать на уровне площадок… Рекомендации Минкульта нужны для тех, кто работает с детьми», - добавила она.
Минкультуры поддержало предложение о введении дресс-кода для артистов на концертах, сообщила депутат Госдумы Ирина Филатова со ссылкой на ответ на соответствующий запрос министра культуры РФ Ольги Любимовой.
Министерство пообещало направить в региональные подразделения рекомендацию "с целью обратить дополнительное внимание к внешнему виду артистов", а также напомнило, что реализация "государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, защите культуры и исторической памяти является приоритетом".
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