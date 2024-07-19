Лариса Долина сравнила дресс-код для артистов с цензурой
Идея ввести дресс-код для артистов является «не очень уместной». Об этом в беседе с «Пятым каналом» заявила народная артистка РФ Лариса Долина.
По её мнению, сценический костюм — это продолжение артиста, а введение дресс-кода очень похоже на цензуру, «а это неправильно».
Певица также отметила, что скандал с нарядом Ольги Бузовой, из-за которого и стали обсуждаться возможные ограничения по внешнему виду артистов, всего лишь «единичный случай».
«А что, до этого такого не было? Это единичный случай, который надо рассматривать именно так. Ну, девушка что-то с чем-то перепутала. Ну, бывает такое», — заключила Долина.
Ранее депутат Госдумы Ирина Филатова предложила ввести дресс-код для артистов после выступления Ольги Бузовой в откровенном наряде на концерте в Уфе в честь Дня защиты детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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